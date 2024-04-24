法拉盛買兇殺人案 裁定槍手有罪

法拉盛買兇殺人案槍手阿卜魯被判有罪。(檢方提供)

紐約聯邦東區法院一個陪審團23日達成一致意見，裁定法拉盛 買兇殺人案槍手阿卜魯(Anthony Abreu)有罪，犯有買兇殺人和共謀買兇殺人兩項罪，預計將被判終身監禁。

法拉盛買兇殺人案第二階段對36歲的槍手阿卜魯的審理從4月9日開始，一共持續到4月19日，之後陪審團進入審議階段，在經過19日下午、22日和23日三天審議後，終於23日下午達成一致意見。據知情人介紹，直至23日上午，陪審團的審議仍陷入僵局。23日，一名陪審員因為事先安排了度假而缺席合議，法庭換上了一名替補陪審員，據說這名新陪審員發揮了關鍵作用，她上場後兩個小時，陪審團就達成了一致意見。

2019年2月12日凌晨，顧欣(Xin Gu)在法拉盛大滿貫卡拉OK廳門口遭行刑式槍殺，身中數彈。顧欣離開余清明房屋裝修公司Amaco後，帶走了原公司的人員和重要業務。憤怒的余清明指使外甥尤優找到張哲，張哲又找到殺手阿卜魯，謀殺顧欣。殺害顧欣後，張哲給了阿卜魯一塊價值10萬元的Richard Miller表作為酬謝。

案發後，為了避免被發現，阿卜魯將作案時開的車賣給了親戚，把手機也賣給了別人。隨後幾個月，阿卜魯一再誇耀自己殺了人，還在社群媒體 上發布了張哲給他的Richard Miller表。被捕後，阿卜魯在獄中還得到了一部偷運進去的手機，他用手機對本案檢方證人進行威脅，還給辯方證人付款。

在去年10月分法拉盛買兇殺人案第一階段的審理中，被告余清明(Qing Ming Yu)和張哲(Zhe Zhang)被認定有罪。同案被告尤優和韓裔 的David Yu已成為汙點證人。