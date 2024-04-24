華埠劉錦廣場西裔被捅 緊急送醫

華埠劉錦廣場西裔被捅，被緊急送醫。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 由於常年存在遊民 駐紮情況，時常引來居民對治安及生活質量的擔憂，並曾錄得多起相關命案；儘管如此，遊民聚集地之一劉錦廣場(Kimlau Square)23日再有傷人案發生，一名西語裔男性疑在與他人衝突後，身體兩處被利器捅傷，導致血液直流被緊急送醫。

根據市警(NYPD)消息，華埠五分局在約下午2時50分前後接報稱有人遇刺，趕至現場發現一名男性坐於廣場長椅中，其上身不斷有血液流出，已浸溼上衣和滴落至地面。警員到場後，廣場被迅速封鎖，至少有四輛警車及三輛救護車趕至現場，傷者則被立即送醫。

事發後，廣場內其餘長椅上仍坐有數位遊民，其中多人衣衫不整或精神不振，警方因無法驅離便允許其逗留於封鎖區域內。調查期間，警員曾對幾人搜身或檢查其放置於廢棄購物車中的物品，但無人被捕或表示目擊案發經過。目前，尚未有證據表明此案與遊民有關。

市警發言人表示，本案受害者為一名50歲男性，其左肩部和左胸部各有一處傷口，被送至醫院時情況穩定。警方知情人稱，受害者為西語裔，其中胸部傷口為「刺穿」狀。案件發生後，有數十位警員到場搜查兇器和詢問目擊者，其中有人指案發前曾有打鬥發生。

周邊商戶所提供監控錄像顯示，打鬥發生在下午1時40分前後，一名身著深色上衣的男子與兩名上身赤裸的男子發生多輪打鬥，其中雙方疑似均用不同器械攻擊對方，其中前者曾坐於受害者所坐長椅上。儘管受害者所著服裝顏色與該男子相同，但本報未能核實是否為同一人。