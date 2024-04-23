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緣源寶島音樂會 融合民間故事、文化

記者劉梓祁／紐約報導
緣源寶島音樂會，僑教中心演出。(記者劉梓祁／攝影)
緣源寶島音樂會，僑教中心演出。(記者劉梓祁／攝影)

由藝術總監許哲翎策畫、台灣古典樂曲作曲家詹雅蘭、黃祈諺主導的「緣源寶島音樂會」(Serendipity Formosa)，20日在皇后區法拉盛紐約華僑文教服務中心舉行，旨在以台灣生活記憶為主題，將台灣民間故事、習俗和文化等元素注入音樂創作。

據音樂會團隊介紹，本次所安排曲目以不同背景故事和引出形式為基礎，如詹雅蘭的作品「Quantum Entanglement」以廣為流傳的台灣民間故事虎姑婆為創作動機，或黃祈諺的作品「...Toward Bisosilin」將布農族小米豐收歌行經過程以現代音樂方式展現。

詹雅蘭表示，在演奏時更傾向通過作品來反映時間、記憶和社會議題等多重意義，並將自己對音樂的熱情與對生活的感悟融入其中。她說，自己時常將音樂創作比喻為孕育生命，因為其是所有個人經歷和音樂教育的結晶，都會「默默的在作品裡被留下」。

本次演出共有八位台灣音樂家參與，為鋼琴家葛柏惟、小提琴家蔡寧謙、大提琴家梁辰、豎笛家陳昭志、鐵琴家黃微心，以及鋼琴家胡恩加、長笛家鄭凱真、大提琴家蔡品輝。同時，音樂會演出形式包含獨奏、二重奏、三重奏、預置鋼琴及音樂劇場。

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