24年經典電影「西洋鏡」 4╱24修復上映

「西洋鏡」由導演胡安製作。(胡安提供)

旨在修復並數位化保存老電影的美國獨立文化機構IndieCollect近日推出了中國電影「西洋鏡」(Shadow Magic)的高質量數位修復版，現已陸續在各大網路串流平台上線，並將於24日(周三)晚7時，在曼哈頓 的AMC林肯廣場影院(AMC Lincoln Square)免費上映。

「西洋鏡」由胡安導演，發行於2000年。曾獲得中國電影金雞獎、台灣金馬獎，並出現在歐美日多個具有影響力的電影節上。

胡安介紹，數位修復並非易事，需要聯絡到所有當時的製片方取得許可，方可從典藏庫中拿出母帶、字幕以及音軌等素材，這其中的過程非常漫長，談判和製作成本也很高，幸好得到包括金球獎 和珍芳達(Jane Fonda)等基金會的贊助，以及IndieCollect的技術支持，才得以讓這部作品順利完成數位版的重新製作。她透露，從想法誕生到最終完成，用了五年時間，幾乎等於重新拍攝了一部電影。

「西洋鏡」取材於真實歷史事件，描繪了20世紀初電影放映技術最早傳入中國後所引發的社會波瀾、以及中國歷史上第一部自產電影「定軍山」隨後的誕生經歷。

影片呈現了晚清時代老北京的市井風情，並反映了在那個劇變前夕、中國上下對於外來物品和外面世界的複雜情緒，既有猜忌和保守，也有好奇且試圖積極擁抱外界的一面。

胡安表示，在拍攝這部電影時，中國上下充滿著希望，幾乎所有人都認為未來會更好。而電影本身的內容也充分表現了一種對於外界和開放的姿態。然而到了今天，這部由中國電影集團、台灣中央電影公司(現中影公司)以及德國、美國和日本的多家大型機構聯合出品的經典電影卻成了一種時代變遷的隱喻。

胡安說，她最近一次回到中國時，最大的感受是這個國家陷入了一種封閉狀態，幾乎見不到外國人，而隨著兩岸關係的變化，當年兩岸合作，順利製作電影也早已成了歷史，如今的中國電影人甚至連去台灣都不容易，更別提業務上的合作了。

「世界是不是變得更好了，這是我們都應該提出的問題。」胡安表示，在她看來，真正意義上的世界大戰已經開打，無論是戰端已啟的烏克蘭與中東，還是事態急轉直下的美中關係與東亞局勢，都讓人在回首往事時忍不住思索：我們當初期待的，實現了嗎？

「西洋鏡」的4K藍光數位版由IndieCollect製作、索尼經典映畫(Sony Classic Pictures)全球發行，片長116分鐘。在紐約的放映24日晚7時開始，映後安排主創嘉賓座談。放映地址為曼哈頓中城百老匯 大道(broadway)交西68街處AMC影院，觀眾可免費參與，但須提前發送郵件至[email protected]預約座位。