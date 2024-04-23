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市議員莊文怡到訪大眾成人日間活動中心 問候長者

記者胡聲橋／紐約報導
市議員莊文怡到訪大眾成人日間活動中心。(吳偉光提供)
市議員莊文怡到訪大眾成人日間活動中心。(吳偉光提供)

布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡(Susan Zhuang)日前到訪位於班森賀的大眾成人日間活動中心，向老人致以春日的問候，並承諾將在市議會內全力為長者爭取福利

莊文怡感謝老人為紐約市、社區和家庭做出的貢獻，她說老年人應該獲得體面的生活，享有相關的福利和健康照護，使他們能安享晚年。她也高興地看到新成立的大眾成人日間活動中心為老人提供了各種有益健康的文體服務設施，包括乒乓球、卡拉OK，還有娛樂麻將等。她鼓勵長者有機會，尤其現在天氣暖和了要多出門了，多做一些有益身心的室內和室外活動，保持身心健康。

隨同莊文怡一起到訪大眾成人日間活動中心者，還有正在競選州議會第49選區民主黨選區男女領袖的高應達和謝曉瓊。莊文怡呼籲，老人今年6月25日投票支持這兩名華裔候選人。到訪者當天還為中心老人送去了飲料，感謝他們的支持。

大眾成人日間活動中心主任吳偉光說，該中心所在的樓房是新建的，各種設施齊備。該中心自上月開張以來，目前已有會員50餘人，中心每天為會員們提供豐富的營養餐食，並舉辦不同的室內外活動。該老人中心還負責申請護理，有專車接送，為老人辦生日和節日聚會，還為老人舉辦各種免費講座。

該中心的地址是72街1548號，查詢電話是718-2323950，或917-7706591，歡迎周圍社區的華裔老人加入該中心的活動。

華裔 福利 老人中心

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