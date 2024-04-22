布碌崙州立大學下州醫療中心關閉在即 恐引發連串負面影響

位於布碌崙的州立大學下州醫療中心即將關閉。(取自谷歌地圖)

因州府的財務困難，加上建築樓本身的問題，布碌崙 (布魯克林)紐約州 立大學下州醫療中心(SUNY Downstate Medical Center)日前已被州府下令即將關閉；當地民選官員、醫學界人士提出各種擔憂，譬如實習生的機會減少、加重布碌崙其他醫院的重擔，希望州府趕緊採取行動，解決這項危機。

位於布碌崙中部(Central Brooklyn)的紐約州立大學下州醫療中心擁有342張經認證的床位，每年接生約730名新生兒，自宣布關閉的消息發布後，已將許多住院病患轉移至紐約市 公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)下的國王郡(Kings County)分院；但此舉不僅讓很多患者不能就近獲得醫療服務，同時也加重國王郡公立醫院的重擔，特別是弱勢群體可能因此深受影響。

除此之外，該醫院共16個部門一直以來提供大量的實習機會，來自紐約州公立大學下州分院的醫學院學生，每年有30%會被派到該醫院的內科、婦產、兒科等部門實習，栽培出不少優秀的學生；但隨著醫院關閉，將對未來的實習生造成打擊，他們需要面臨更大的競爭，尋找其他合適的實習機會。

醫學界人士指出，全美醫學院學生在物色實習機會方面已面臨很大的挑戰，這個情況不該被忽視，因其影響的不只是醫院本身，也是迫切需要服務的病患；且眾所周知醫護人員短缺，現在又關閉可以提供實習機會的醫院，怕只會打擊更多想要從醫的人。

該醫院關閉之後，對布碌崙的患者，特別是少數族裔、弱勢群體的影響最顯著；據統計報告透露，在非洲裔、西語裔人口集中的社區，相較其他社區少了20%的醫護服務和工作人員，可同時這些地區的病患數量又相對較多。

而在布碌崙少數族裔集中的社區，統計說明65歲以下、過早死亡的人數比全市其他社區來得高，該區的病患比例也來得較高，擔心當地病患未來的處境會更危險。