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紐約市免費公車 將終止試點

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市免費公車試點項目今年將終止。(MTA)
紐約市免費公車試點項目今年將終止。(MTA)

去年的州預算案要求大都會運輸署(MTA)在全市五大區各設立一條免費的公車線路，並且將這一試點項目作為MTA財政援助計畫的條件之一。但今年州議會沒有將這個試點項目納入新財年預算，意味著該項目行將結束。

市五大區的五條免費公車線路分別是布朗士區的Bx18號線、布碌崙(布魯克林)的B60號線、曼哈頓的M116號線、皇后區的Q4號線和史泰登島的S46/96號線。該試點項目的運行費用為1500萬元，試點的目的是為了衡量免費服務對公車乘客量、速度和服務產生的影響。據報導，免費公車線路的乘客量增加了7%-20%。

州議會原本尋求在今年的預算中重新授權該計畫，並以三倍的規模實施。儘管項目支持者獲得了超過1200萬元的資金，但這個試點項目最後還是遭到了擱置。皇后區州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)認為，五分之一紐約人付不起車費，這個項目為居民帶來了實惠，他為項目被終止感到遺憾，認為全市15條免費公車線路所需的4500萬元可以從州預算的彈性支出中找到。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)是免費公車試點項目的反對者，他認為「在我們正試圖打擊逃票行為的時候，免費公車傳遞了錯誤的信息」。他還表示，免費公車並沒有「惠及最低收入人群」。MTA並未立即說明試點何時結束，不過最晚的日期可能是今年9月，也就是試點啟動一年以後。

紐約是幾個嘗試免費公車服務的主要城市之一。波士頓過去幾年對多條線路實行免費；堪薩斯城(Kansas City)從2019年開始實行免費公車和有軌電車服務；華盛頓特區原定於去年實現公車免費，但該市捷運機構要求推遲實行。

預算 MTA 皇后區

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