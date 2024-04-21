威利點2期工程規畫 市足球俱樂部說明

威利點二期工程，足球俱樂部下半年開始建設。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區威利點(Willets Point)建設二期工程日前在市議會通過，其中重點項目為紐約市足球 俱樂部(NYCFC)花費近8億元，所建設室內首座職業足球場；為此，在規畫用地清理完成進入待施工狀態後，當地市議員及俱樂部負責人一同在20日講解施工規畫和如何平衡社區利益。

根據市議會所通過方案，市足球俱樂部將投資7億8000萬元，建設可容納2萬5000位觀眾的專業足球場館。同時，二期工程還包括1400套經濟適用房、擁有250間客房的酒店、8萬呎商業空間和近3畝公共空間等。俱樂部發言人表示，新球場預計將在2027年開放，屆時入口將裝有高7呎、面積超過1萬平方呎的LED屏幕，作為標誌性景觀。

俱樂部首席執行官西姆斯(Brad Sims)說，球場面積將占當前威利點工程中23英畝中的10英畝，並已完成監管批准流程，即將開始建設工程。他表示，此球場設計將以社區利益為中心，未來將每日對外開放，並提供免費青少年課程。據他預計，球場建設在2027年將與二期施工中的其它項目一同完成。

項目建築師辛格比(Rashed Singaby)也表示，建設目標將為「把市內最後一個未開發地點」變為「親民的日常體育場地」。辛格比說，球場四周將採用最新交通設計，成為連結社區和賽出的「催化器」。他依方案指，球場座位中25%為招待位，其餘為一般座位，場內將配有飲食設施和充足洗手間。

此外，由於該球場建設以「觀眾乘公共交通抵達」為前提，其將與一旁花旗球場(Citi Field)共享停車場。俱樂部指，以及大量球迷將乘坐地鐵 7號線和長島鐵路 (LIRR)前往球場。西姆斯還說，該球場將為全電力驅動球場，即在設計時不會考慮使用化石燃料，並會在屋頂安裝光伏太陽能板。

市議員莫亞(Francisco Moya)表示，球場將為城市帶來61億元收入，以及1400個工會工作崗位。他預計，其在施工階段將創造超過1萬5000個工作崗位，帶來約3600萬元收入，未來將帶動法拉盛等社區的經濟發展。莫亞還說，市足球俱樂部未來還將建設社區中心，並提供100萬元予市立大學(CUNY)用作獎學金。