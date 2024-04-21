市長公校控制權再延 確保落實 「小班案」

紐約市長公校控制權將再度延長兩年，前提是市長要確保「縮小班級規模法案」的推行。(市教育局提供)

關於紐約市 長公校 控制權的爭議於20日暫時落下帷幕，州立法者決議將控制權延長兩年，但前提是市長必須嚴格確保「縮小班級規模」(簡稱「小班案」)法案施行，同時保障公校經費不被削減，並在市教育政策小組(Panel for Educational Policy)中增設獨立主席席位。

根據20日州參、眾議會的投票 表決，決定將「延長紐約市長公校控制權兩年」的規定寫入新財年州府預算，但兩年後需要再度由州立法機構重新審批是否延期。

州參議會紐約市教育委員會主席、州參議員劉醇逸(John Liu)透露，新達成的協議有嚴格的前提條件，第一項就是，紐約市必須為確保「小班案」的順利推行預留20億元經費。此前，市教育局總監班克斯(David Banks)曾多次對「小班案」的可實現性表示擔憂，認為這一「燒錢」的項目難以長期維繫。

劉醇逸還表示，市府也在協議中答應，避免再度對公校教育經費進行不必要的削減，秉持努力維繫現有公校教學項目的原則，可使用州府提供的教育經費來保證公校運轉，「我想要強調的是，在去年的全額基金補助投資基礎上，今年州府提供了額外9億3400萬元的教育經費，是全州歷史之最，希望可以為紐約市公校的發展助力。」

延長紐約市長公校控制權談判的一大爭論點，集中在決策權過於集中在「一人」，而忽視了公校、家長、學生等多方參與的可能。為此，州立法機構也要求市府做出新「退讓」，在市教育政策小組中增設一名獨立主席，把小組人數從當前的23人提升到24人。而這一主席的人選，將由州參議會、州眾議會、州教育理事會(Board of Regents)三方各提名一位，最終由市長從中選擇確定。