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弘揚台灣文化 灣聲樂團4╱27紐約登場

紐約訊
灣聲樂團於近日到美國東岸與加拿大演出，帶來台灣經典的民謠以及流行音樂、世界音樂及台灣本土創作曲等。(主辦方提供)
灣聲樂團於近日到美國東岸與加拿大演出，帶來台灣經典的民謠以及流行音樂、世界音樂及台灣本土創作曲等。(主辦方提供)

耕耘於台灣音樂文化的灣聲樂團，將於近日受邀到美國東岸與加拿大五個城市共七場演出，帶來台灣經典的民謠以及流行音樂、世界音樂及台灣本土創作曲等；該樂團將於27日(周六)在曼哈頓默金音樂廳(Merkin Hall)演出。

2017年成立的灣聲樂團，堅持演奏兩種音樂：台灣作曲家創作的音樂與以台灣元素創作的音樂；致力「台灣音樂古典化，古典音樂台灣化」，用台灣文化豐富古典音樂、以古典音樂活化台灣音樂，以「越在地、越國際」的精神弘揚台灣的文化力量。

此次灣聲樂團的演出，曲目將包括阿里山之歌、小黃鸝鳥、天公落水、草螟弄雞公、綠島小夜曲、夜來香、四月雨幻想曲、港都夜雨、思慕的人、月亮代表我的心、望春風、校園民歌組曲等。

灣聲樂團表示，希望透過無國界的音樂，將台灣文化傳遞國際，透過古典音樂，向世界翻譯台灣，也是樂團最核心的理念，在不斷創新的演奏形式上，讓共同記憶中的音樂多次元蛻變，也讓世界認識台灣音樂的多元之美，並期待台灣文化在國際間遍地開花

灣聲樂團在去年6月曾受邀到美西演出，七場音樂會下來累積觀眾總人數逾2000人，還有不少居住在美國20、30年以上的台灣觀眾表示，即便在社群網路方便的年代，能夠親眼、親耳在現場欣賞灣聲的演出，讓他們深深感染了思鄉的情懷，也感受到家鄉的驕傲。

灣聲此次受邀北美巡演，將於美國東岸與加拿大五個城市，包括：西雅圖、溫哥華、休士頓、波士頓及紐約，共有七場演出。 

27日將於晚7時在曼哈頓中城默金音樂廳演出，地址為曼哈頓西67街129號，更多灣聲樂團演出，可至官方網站查詢https://www.onesongorchestra.com/。

灣聲樂團於近日到美國東岸與加拿大演出，帶來台灣經典的民謠以及流行音樂、世界音樂及...
灣聲樂團於近日到美國東岸與加拿大演出，帶來台灣經典的民謠以及流行音樂、世界音樂及台灣本土創作曲等。(主辦方提供)

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