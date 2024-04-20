推廣涼茶文化 王老吉涼茶博物館第五大道開幕

涼茶博物館近日在第五大道開幕。(主辦方提供)

為推廣涼茶及中醫藥文化，並讓美國主流社會也了解涼茶這一天然植物飲料及背後發展的歷史，中國涼茶品牌王老吉在曼哈頓第五大道上開設的涼茶博物館 於近日開幕，紐約政商界眾多嘉賓到場祝賀。

廣州王老吉大健康產業有限公司董事長翁少全介紹，涼茶是中醫藥時尚化的產品，希望利用這個位於紐約市中心的涼茶博物館，向美國主流社會更好地推廣中醫藥文化及涼茶文化，了解涼茶這一天然植物飲料。2018年，首個海外涼茶博物館進駐紐約華埠 的格蘭街，今年，又先後在米蘭、曼谷等城市相繼開設博物館，其中格蘭街的博物館在開幕後收到了極佳的效果。將來，也計畫以傳統博物館與時尚涼茶店的結合繼續「出海」，在全球建設56個涼茶博物館，持續講述涼茶的故事與歷史。

該涼茶博物館講述了涼茶發展的歷史，以及在各個不同歷史時期不同品類的涼茶、茶具、與包裝等。據介紹，誕生於1828年的王老吉，為最早走向國外的中國品牌之一，20世紀初就隨赴美修鐵路的華工來到美國，1925年參加倫敦博覽會，正式登上世界舞台。目前，王老吉涼茶的身影遍布全球150多個國家地區，成為全球華人的情感紐帶。

中國駐紐約總領館文化領事楊惠、趙松、紐約州眾議員 鄭永佳，市長辦公室社區事務處副主任顧雅明、美國酒店地產總商會主席林建中、前英格蘭愛國者球隊管理人Charles Sullivan等出席了活動。鄭永佳表示，涼茶有上千年的久遠歷史，博物館能向慣於喝咖啡的美國民眾引薦涼茶，意義重大，他還向館方頒發了表揚狀，表彰其在文化傳播方面作出的貢獻。