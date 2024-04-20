推廣涼茶文化 王老吉涼茶博物館第五大道開幕
為推廣涼茶及中醫藥文化，並讓美國主流社會也了解涼茶這一天然植物飲料及背後發展的歷史，中國涼茶品牌王老吉在曼哈頓第五大道上開設的涼茶博物館於近日開幕，紐約政商界眾多嘉賓到場祝賀。
廣州王老吉大健康產業有限公司董事長翁少全介紹，涼茶是中醫藥時尚化的產品，希望利用這個位於紐約市中心的涼茶博物館，向美國主流社會更好地推廣中醫藥文化及涼茶文化，了解涼茶這一天然植物飲料。2018年，首個海外涼茶博物館進駐紐約華埠的格蘭街，今年，又先後在米蘭、曼谷等城市相繼開設博物館，其中格蘭街的博物館在開幕後收到了極佳的效果。將來，也計畫以傳統博物館與時尚涼茶店的結合繼續「出海」，在全球建設56個涼茶博物館，持續講述涼茶的故事與歷史。
該涼茶博物館講述了涼茶發展的歷史，以及在各個不同歷史時期不同品類的涼茶、茶具、與包裝等。據介紹，誕生於1828年的王老吉，為最早走向國外的中國品牌之一，20世紀初就隨赴美修鐵路的華工來到美國，1925年參加倫敦博覽會，正式登上世界舞台。目前，王老吉涼茶的身影遍布全球150多個國家地區，成為全球華人的情感紐帶。
中國駐紐約總領館文化領事楊惠、趙松、紐約州眾議員鄭永佳，市長辦公室社區事務處副主任顧雅明、美國酒店地產總商會主席林建中、前英格蘭愛國者球隊管理人Charles Sullivan等出席了活動。鄭永佳表示，涼茶有上千年的久遠歷史，博物館能向慣於喝咖啡的美國民眾引薦涼茶，意義重大，他還向館方頒發了表揚狀，表彰其在文化傳播方面作出的貢獻。
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