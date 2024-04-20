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百人會 關注美中關係對華裔影響

記者張心╱紐約報導
前美國駐華大使駱家輝(左)擔任主持，同另兩位前美國駐華大使鮑卡斯(右)和芮效儉的座談，吸引了全場最多聽眾的參與。(記者張心╱攝影)
前美國駐華大使駱家輝(左)擔任主持，同另兩位前美國駐華大使鮑卡斯(右)和芮效儉的座談，吸引了全場最多聽眾的參與。(記者張心╱攝影)

美國華人精英團體百人會(Committee of 100)19日在紐約曼哈頓中城萬豪馬奎斯酒店(Marriott Marquis)舉行2024年會暨晚宴，聚焦美中關係對在美華人的多維度影響，邀請美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)、前美國駐華大使駱家輝(Gary Locke)、大使鮑卡斯(Max Baucus)、大使芮效儉(J.Stapleton Roy)、聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)等出席活動，吸引來自政商、學術、醫療、藝術各界的百餘名華人精英共襄盛舉。

百人會2024年會旨在慶祝該組織成立35周年，重點關注當前對在美華裔社區產生關鍵影響的全國政策，特別聚焦美國和大中華地區的地緣關係走向，及其對在美華人生活、就業、安全、教育等多維度的正負面影響。因此，年會分為兩個會場平行舉行，一個主題為在美亞裔事務，另一個為美中關係影響，共十場講座，分析華裔在美國和國際所面臨的挑戰。

前百人會主席、前美國駐華大使駱家輝擔任主持，與另兩位前美國駐華大使鮑卡斯和芮效儉的座談，吸引了全場最多聽眾的參與。這場名為「前美國駐華大使眼中的中國」(Perspectives on China by Former U.S. Ambassadors)講座，回憶自1979年中國改革開放以來，13位美國駐華大使為兩國政治、經貿、文化等多方面聯繫起到的獨特作用，尤其強調高層交往只是維繫兩國關係的紐帶，真正的友好關係推動還是依賴深化的民間交流。

平行會場「美中緊張局勢對在美亞裔政府官員的影響」(The Impact of U.S.-China Tensions on Asian Americans in Government)講座，同樣吸引眾多聽眾參與。聯邦眾議員金安迪、前加州南區聯邦檢察官林劍華(Carol Lam)、前維吉尼亞州東區聯邦檢察官羅森伯格(Chuck Rosenberg)在分享中透露，隨著美中地緣政治緊張局勢持續升級，在聯邦政府任職的美籍亞裔也時常遭受職位和任務分配的不公平對待，尤其會經歷令人不適的背景和忠誠度調查。

百人會2024年會講座共計持續約八小時，之後於當晚在萬豪馬奎斯酒店舉行年度晚宴，邀請美國貿易代表戴琪做開幕致詞。

「前美國駐華大使眼中的中國」講座強調高層交往只是維繫兩國關係的紐帶，真正的友好關...
「前美國駐華大使眼中的中國」講座強調高層交往只是維繫兩國關係的紐帶，真正的友好關係推動還是依賴深化的民間交流。(記者張心／攝影)
前加州南區聯邦檢察官林劍華(右二)、前維吉尼亞州東區聯邦檢察官羅森伯格(右一)在...
前加州南區聯邦檢察官林劍華(右二)、前維吉尼亞州東區聯邦檢察官羅森伯格(右一)在分享中透露，隨著美中地緣政治緊張局勢持續升級，在聯邦政府任職的美籍亞裔也時常遭受職位和任務分配的不公平對待。(記者張心／攝影)

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