紐約客談／網路世代 造成霸凌無所不在

校園霸凌並非一個新鮮的議題，隨著網路世代的發展，霸凌的範圍也從校內延伸到校外，而這樣的霸凌方式並非針對人身，更多影響的是孩童的心理健康 ，若家長一不注意，很可能就發生悲劇。

社群媒體 的盛行，成為我們日常生活中的一部分。短影音、即時通訊等新興媒介形式，更是在孩子們之間迅速傳播，塑造著他們的價值觀和行為模式。

在學校裡，那些不愛玩潮流遊戲、不跟風追星的孩子，往往被視為「不合群」，甚至成為了霸凌的對象，而對於美國的亞裔 兒童而言，他們不僅面臨著網路霸凌的困擾，還要應對身分認同和家庭關係的挑戰。

許多亞裔家庭雖然生活在美國，但仍保持著文化和傳統。這種文化差異，往往使得亞裔孩子在學校裡感到孤立和困惑，他們既要滿足父母的期望，又要適應主流文化，形成巨大的壓力。

父母勤於工作、忽略孩子的心理狀態，更是加劇了這種困境。許多亞裔父母為了維持生計而忙於工作，忽略對孩子的陪伴和關愛，這使得孩子們在面對困難時無處求助，無法得到應有的支持和安慰。

網路霸凌可能比人身的霸凌還要更普遍，但也更不容易察覺，在家長忙碌工作的同時，應該關心孩子的情感需求，多花時間和他們溝通交流、聊聊學校生活，一旦孩子出現異狀，家長也能夠更快發現有異。

學校也應該加強對霸凌行為的監管和處理，建立起一個安全和融洽的學習環境，而對於亞裔兒童的身分認同問題，也可以提供更多的文化交流和心理輔導服務，只有多管齊下，才能夠杜絕網路霸凌，保護孩子們在健康與安全的環境下茁壯成長。