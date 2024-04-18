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紐約客談／檢方要起訴 就要公平

紐約客談

在新冠疫情最嚴重的時期，華埠居民鄧德根和鄧德鴻為驅趕在自家門前撒尿的五名男子，在使用武器驅趕後被警方逮捕起訴，其中前者將面臨近三年的刑期。儘管如此，社區普遍認為兩人不應受罰，因其行為出於自衛需求。如今得到社區不滿，和檢方不公平的處理脫不開關係。

從事件的完整監控視頻中不難看出，五人不僅在撒尿時不顧兩兄弟驅離，反而變本加厲使用言語和肢體進行威脅，而當中多人比二鄧明顯高出不少。在經過第一輪衝突後，五人在佯裝離開時突然回頭繼續挑釁，從而被鄧德根所拿出的長劍砍傷。

從受害者的傷勢而言，鄧德根完全值得在獄中反省的時間，畢竟自衛也需分析受威脅的程度等多種因素，並非在所有條件下使用致命武器都為合理。而且社區的所有要求並非都站得住腳，例如鄧德根已經認罪，這也代表放棄作為被告的部分權利，因此要求對其撤訴恐怕是不可行的。

然而，檢方卻在起訴鄧德根的同時，完全忽略案中五人所表現出的惡劣行為。他們不僅對建築撒尿，還用肢體和言語對兩兄弟進行威脅和侮辱，全過程都清晰地被記錄了下來。

其中最明顯的，便是五人主動挑起推搡，並對鄧德根進行群毆，將其緊緊壓住。種種跡象表明，五人的行為並不能被視為正當行為，但地檢卻表示進行完整調查後，發現沒有證據證明五人有犯罪嫌疑。這無疑無法令人接受，哪怕此案件發生在黑命貴時期，但若要堅定地將鄧德根繩之以法，則務必公平地處理此案，對便溺五人提訴。

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