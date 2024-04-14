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法拉盛世博會60周年 皇后劇院辦系列活動

記者劉梓祁╱紐約報導
法拉盛世博會60周年，皇后劇院辦系列活動。(本報檔案照)
法拉盛世博會60周年，皇后劇院辦系列活動。(本報檔案照)

皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)作為1964年世界博覽會的舉辦場地，已成為當地最具代表性的觀光景點之一；在法拉盛世博會60周年之際，園內皇后劇院(Queens Theater)將舉辦系列活動，紀念其歷史和文化遺產。

1964年在公園舉辦的世博會，其主題是「和平與進步的團結」(Peace Through Understanding)，以巨大的不鏽鋼地球儀「Unisphere」作為象徵，至今仍是市內的一個重要地標。當年，不僅米開朗基羅的雕塑作品「聖殤」被空運至現場展出，迪士尼也首次展示了機器人動畫。

因此，為慶祝此次活動的60周年，皇后劇院將舉辦「戲劇狂歡」系列月度活動，在28日(周日)至10月27日期間，通過不同方式回顧此歷史性事件的歷史。其中，開幕活動名為「回憶1964世博會」，內容包括活動的視覺歷史，以及親自參加人士的回憶分享環節。

此外，5月26日將舉辦「1964/65年風華歷史回顧」表演，呈現來自世界各地的即興舞蹈表演，包括中國、菲律賓、希臘和非洲不同地區等。劇院表示，舞蹈表演將在下午2時至4時期間在公園草地舉行，對公眾免費開放。

在6月30日，劇院則將舉辦「重聽世博會的阿姆斯特朗」活動，向曾在世博會期間演奏的傳奇爵士樂手阿姆斯特朗(Louis Armstrong)致敬。更多活動細節，可訪問queenstheatre.org/events/查看。

法拉盛 爵士樂 迪士尼

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