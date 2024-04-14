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台灣民主紀錄片「看不見的國度」 法拉盛放映

記者劉梓祁╱紐約報導
導演葛靜文到場分享製作過程。(記者劉梓祁／攝影)
導演葛靜文到場分享製作過程。(記者劉梓祁／攝影)

以台灣總統蔡英文為焦點、反應民主社會的紀錄片「看不見的國度」(Invisible Nation)，13日於皇后區法拉盛紐約年台灣會館提前展映，紐約導演葛靜文(Vanessa Hope)在映後分享拍攝心得，希望透過台灣社會的民主經驗啟發各國。

根據葛靜文及其攝製團隊，目前仍未公映的「看不見的國度」，紀錄了蔡英文及其內閣自2016年執政後近八年的經歷，涵蓋外交事務和國內同性婚姻進程、新冠疫情應對等方面。她說，作品希望從國際事務的角度講述台灣民主的進程和困境，以反映當地人如何爭取國家認同和捍衛民主。

葛靜文表示，雖然台灣大選和兩岸關係在俄烏戰爭後引發國際關注，但在國際支持和外交事務方面顯得支持不足，因而在「國際舞台處於隱形狀態」。她認為，台灣當前處在「某種程度上受到歧視」，因而無法以國名出現在國際交流中，因此自己能從一位女性總統的經歷中獲得共鳴，體會爭取民主的不易。

影片中，還出現有香港「反送中」運動的片段，其被台灣民眾視作未來中國威脅的模板。對此，葛靜文說美國也存在類似的民主威脅，因前總統川普(Donald Trump)助長了種族和性別等多種歧視、造成民主倒退，而蔡英文則展示了何為「受過教育的政治人物」。

在成為全職電影人前，葛靜文曾在外交關係協會(CFR)從事亞洲外交研究工作。她回憶說，初次接觸東亞歷史在高中期間，後在升入大學後便前往北京留學，並在1995至1996年於台灣生活，期間見證了前總統李登輝競選到就任的過程，且當時所攝部分畫面也出現在「看不見的國度」中。

父母均在好萊塢從事電影工作的葛靜文還說，拍攝影片和從事研究相比，更能親身體驗不同議題中的角力和故事，並得以和主人公進行互動問答，是另一種不斷學習的過程。她還表示，計畫與電影組織合作，在中國內地的大學巡迴展映此片，但並不確定成行的可能。

按計畫，此片將在5月底於國內公映並持續至夏季，和登陸視頻流媒體平台。葛靜文指，還將於8月攜片參加台北的活動。

導演葛靜文到場分享製作過程。(記者劉梓祁╱攝影)
導演葛靜文到場分享製作過程。(記者劉梓祁╱攝影)
導演葛靜文到場分享製作過程。(記者劉梓祁╱攝影)
導演葛靜文到場分享製作過程。(記者劉梓祁╱攝影)

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