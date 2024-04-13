為慰安婦發聲 華裔歌手爵士樂反思歷史

以慰安婦故事為主題，周紹慈透過音樂為婦女發聲。(記者劉梓祁／攝影)

為探討和反思第二次世界大戰期間被日軍拐騙成為性奴隸的中國「慰安婦」生活，華裔 歌手周紹慈(Stephanie Chou)日前在曼哈頓 中城進行以此為主題的爵士樂 演奏，以基於倖存者證詞的創作為「被禁聲50年的婦女發聲」。

作為爵士作曲家、薩克斯手及歌手，周紹慈表示，本次演出旨在將中華文化遺產與西方爵士樂和流行音樂融合，從而創造出引發共鳴、鼓勵思考和令人振奮的原創聲音。本次演奏為全長80分鐘的連篇歌曲，以旁白講述慰安婦故事的方式展開，靈感則來自真實亞洲慰安婦經歷。

演奏中，除部分爵士樂器演奏外，周紹慈和樂隊還演唱了大量原創音樂，其中包括兩首中文歌曲。周紹慈演出前致詞說，演出是對經歷苦難年輕女性的光輝勇氣和不屈精神的致敬，因她們曾被誘騙或被綁架、殺害，而倖存者在1990年代初才公開發聲，且目前僅有不到10名已知中國倖存者在世。

她還說，目前針對慰安婦的討論大多集中在南韓、印尼和荷蘭婦女身上，但在逾20萬名受害者中，超過一半是中國女性，其在戰爭期間被囚禁數月甚至數年。因此，周紹慈希望把此故事告訴年輕一代，讓歷史不會重演，也讓當今世人不再對類似暴行視而不見。

同時，本次演出還有多位華裔樂手參與，包括二胡、中提琴、小提琴手林維洋(Andy Lin)和鋼琴手林雨潔(Kelly Lin)等。據了解，本次演出曲目的錄音室專輯將在今年內發行。