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電單車事故頻發 籲立法監管

記者和釗宇╱紐約報導
華埠有許多電單車在人行道上行駛，給行人造成安全隱患。(記者和釗宇╱攝影)
華埠有許多電單車在人行道上行駛，給行人造成安全隱患。(記者和釗宇╱攝影)

道路安全維權組織紐約市電單車安全聯盟(NYC E-Vehicle Safety Alliance)11日聯合市議會常識黨團(Common Sense Caucus)在市政廳舉行集會，呼籲市、州議會通過法案對電單車加強監管，要求對所有電單車進行註冊並上保險

近年來紐約市電單車相關事故頻發，未經過安全檢驗的電單車鋰電池不僅頻頻在華社釀成火災，因為電單車騎士不遵守交通規則造成的傷亡意外更是不少。

此前市議員霍登(Robert Holden)、帕拉迪諾(Vicki Paladino)等提案，要求所有未在州汽車監理廳(DMV)註冊的電動車輛，須在市交通局註冊上牌；另一項提案則擬禁止電單車進入市府下屬的公園。州議會也有多項電單車監管提案，包括要求在售電單車註冊、增加電單車肇事逃逸處罰、電單車在DMV上牌、接受年檢並上保險等。

電單車安全聯盟今年已多次舉行集會，要求市議會通過上述法案。電單車安全聯盟創始人施羅德(Janet Schroeder)在11日的集會上表示，電單車交通事故為受害人帶來巨大的身心傷害，此前也有民調，高達90%的民眾同意給電單車上牌。

市公園局去年宣布，暫時解除公園和綠道中騎行電單車和電動滑板車的禁令，試點將於今年5月31日結束。施羅德呼籲市府，不要再繼續這項試點，因為電單車速度過快、騎士若不守交通規則，恐將造成更多危險。

去年9月，曼哈頓華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)遭電單車撞倒不幸離世，前校長黎淑玲11日到場聲援，她表示，陸瑞英為社區勤懇服務30年，本來今年應該退休，與家人共享天倫之樂，但卻再也沒有機會；「電單車不應出現在老人和小孩經常行走的公園，要采取行動阻止悲劇再發生。」

提案監管電單車的州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)，以及市議員莊文怡、葉格(Kalman Yeger)等出席集會。莊文怡表示，「收到不少民眾投訴，電單車速度太快，且騎上人行道，感到不安全。」

她還提到分別在兩年前及上個月，遭電單車撞亡的華裔榮杏春和何俊弟，表示受害者家庭以及社區承受著巨大的痛苦，「不能再因缺乏立法而持續下去」。

社區人士李翠珊說，電單車不應該被稱為「電單車」，而應被稱為「電動車輛」，因為這類車輛的速度遠高於普通單車。

此前，在相關提案的公聽會上，市府人員曾表示給電單車上牌時機尚不成熟，工作量太大，對此李翠珊表示，政府應該負起責任，無論工作量多大，都應該先確保公眾安全。

紐約市電單車安全聯盟11日聯合市議會常識黨團在市政廳舉行集會，呼籲市、州議會通過...
紐約市電單車安全聯盟11日聯合市議會常識黨團在市政廳舉行集會，呼籲市、州議會通過法案對電單車加強監管。(記者和釗宇╱攝影)
黎淑玲表示，電單車不應出現在老人和小孩經常行走的公園，必須采取行動阻止悲劇再發生...
黎淑玲表示，電單車不應出現在老人和小孩經常行走的公園，必須采取行動阻止悲劇再發生。(記者和釗宇／攝影)
莊文怡接到很多民眾反映，電單車騎得太快，而且還在人行道上行駛，感到不安全。(記者...
莊文怡接到很多民眾反映，電單車騎得太快，而且還在人行道上行駛，感到不安全。(記者和釗宇／攝影)

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