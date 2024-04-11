大紐約僑界急難救助會 捐款助台震災

大紐約區僑界急難救助協會宣布，將於13日舉行第五屆年會暨理事長會長交接典禮，王金智和林淑滿將任新一屆理事長和會長。(記者高雲兒／攝影)

大紐約區僑界急難救助協會(GNYTEAA)宣布，將於13日舉行第五屆年會暨理事長會長交接典禮，王金智和林淑滿將任新一屆理事長和會長；同時，協會捐助5000元給台灣地震 受災同胞，幫助他們度過困難，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐表示感謝。

據悉，大紐約區僑界急難救助協會在在2017年成立，目前全球有112個協會；該協會多年來以慈善服務與關愛為宗旨，協助需要緊急救助的僑胞與同胞，多年來救助不少在美遇到困難的台灣僑胞。

即將任新一任理事長的王金智也是創會理事長，他介紹，因為最近台灣花蓮發生地震，協會本著關懷互助的精神，將捐出5000元，救助災民。

對於新一年的計畫，他表示將擴大救助範圍和對象，「比如一些在這裡去世的台灣同胞，沒有家人照顧，我們就會幫他處理後事，還有很多台灣人在這裡壓力很大、精神不好，我們也要替他想辦法幫他治療；還有留學生 證件不見了，我們也會幫他證明身分」。

新會長林淑滿介紹了一些救助在美流浪的台灣人的經歷，他們幫助這些群體治療，後幫助他們返台，除此之外，他們處理及解決車禍、喪葬、自殺、家庭糾紛、家暴 、兒童虐待、證件遺失等各類問題。