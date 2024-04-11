紐約客談／執法毫無效率 租霸逼瘋屋主

租霸是當前紐約市 面臨的棘手問題之一，令辛苦購屋的市民承擔精神和金錢損失。這不禁令人懷疑，當前政府是否為民？究其原因，若執法效率再不提升，會有愈發多屋主抓狂，造成更加撕裂的局面。

談論租霸問題，如今所有批評都指向紐約市偏袒租霸的法律條文。儘管此角度沒有問題，但仔細閱讀細則會發現，市行政法規中寫明的是，對於任何人而言，如果住宅單位的居住者已「合法居住」該住宅單位連續30天或更長時間，則驅逐行為均屬違法。

不難看出，行政法規所保護的對象為合法租客，但當前大量非法租霸卻引用此法保護自己，問題顯然出現在了是否合法的判定過程中，即可理解為執法效率的問題。一名居住在法拉盛 鄰北方大道的閩籍華人 ，在月前便遭遇租霸，但驅逐過程毫無進展。與其它案件類似，他不僅在嘗試驅趕後被警方逮捕，還遭到了租霸暴力威脅，目前已進入漫長的庭審階段。

在此過程中，租霸可用盡手段拖延被證明「非法」的時間，從而獲得按年計的免費占屋期限，期間屋主還需依支付水電等費用。更令人震驚的是，上述屋主竟遭租霸開價，指支付3萬元就離開。屋主雖覺不忿，但已然開始動搖。因此，除思考為什麼法律創造租霸漏洞之外，還要想想為何執法如此低效，憑何一紙假合約或偽證詞就能讓租霸安然無恙。

對城市進步而言，存在漏洞並不可怕，但在問題出現後，應該加速改變，才能夠使市民繼續對執政者存有信心。而除了可從立法層面改面，執法及司法單位，也應該思考如何高效執行現有法律，還大眾一個公平紐約。