8大道抓違規 華人外賣郎摩托車被沒收

紐約市警66分局警員10日上午在布碌崙8大道一帶展開執法，截查違法的摩托車。圖為示意圖。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市警66分局警員10日上午在布碌崙 (布魯克林)8大道 一帶展開執法，截查違法的摩托車，一名熊貓外賣華人 外賣郎的非法輕便摩托車被截停和沒收。

8大道華人聚居區本來就交通擁擠，非法騎乘摩托車更是亂上加亂，威脅到其他車輛和行人安全，該區市警66和72分局不時展開執法行動，檢舉違法騎乘的違規摩托車。

10日上午，66分局一組警員在8大道附近截查違法的摩托車，一輛由一名熊貓外賣華人外賣郎騎乘的摩托車遭檢查警員截停。警員經檢查後發現，這輛摩托車既沒有車證也沒有車牌，將這輛非法的摩托車扣押。在場的外賣郎一臉茫然和無奈。

警方警告，在夏季來臨之際，馬路上的車輛和行人將會大量增加，為了確保社區安寧和安全，他們將繼續展開類似的執法行動。

警方稱，輕便摩托等類似交通工具是外賣郎不可或缺，也是最方便的交通工具，也知道沒收車輛給從業人員帶來的不便，但為了維護公安安全，也為了保證外賣郎的安全，不得不查扣外賣郎的違法車輛。希望外賣郎能完全遵守交通法令和法規，否則不僅價值上千元的車輛會被沒收，還可能吃罰單。

除了電動摩托車，電單車騎上人行道等問題也很嚴重，但由於電單車無須註冊，也不用車牌，較不涉及是否違法問題，近日有相關人士提議，要求電單車註冊，騎士需要持有車證和車牌，以保證其合法性和安全性；不過也有反對者認為，要求電單車註冊並上車牌會牽涉大量人力物力，還不一定能很好控制鋰電池引起的火災，可能得不償失。