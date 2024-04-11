自強老人中心擬建可負擔公寓 法拉盛華人支持

許多華人表示支持新建大樓計畫。(記者高雲兒／攝影)

自強社區中心於10日在皇后區法拉盛 舉辦導覽會，除了介紹老人中心 的多項新課程，同時也介紹了他們計畫在凱辛納大道(Kissena Blvd)45-29號建立的可負擔老年公寓；許多華人 表示支持，市議員黃敏儀、州眾議員伯格(Sam Berger)出席。 市議員黃敏儀、州眾議員伯格出席。(記者高雲兒／攝影)

自強社區中心的首席執行官卡普蘭(Stuart Kaplan)和公共事務部主任Katie Foley表示，自強社區中心每年為超過2萬5000名老年人提供服務，其中包括5000多名亞裔居民，大多數是華裔低收入老年人，並且可以享到受送餐服務、個人護理、家政服務，以使他們能夠獨立生活和保持尊嚴。

Katie Foley說，自助班傑明老人中心(SelfHelp Community Services Benjamin Rosenthal Senior Center)向所有人開放，有許多華人在此參與計算機培訓、健康和保健活動、第二語言英語、公民課程、運動和娛樂以及中國文化活動，許多服務都有講國語和粵語的社工。

自強社區中心的首位華裔董事會成員甘台寧分享了她對該老人中心的初印象，「很多老人拄著拐杖，露出燦爛的笑容」。

她回憶，十年前她曾建議為居家老人提供線上課程，自強社區中心於2017年投資逾20萬元購置設備，開設各類網上課程，證明了「他們真的會聽取你的意見，並兌現承諾」。另一名董事會成員羅維宗因故不能來，陳熠代發言稱，將支持更多為老年人謀福利的計畫。 甘台寧(右)呼籲華人支持新建大樓計畫，陳熠(左)也代表董事會成員羅維宗發言表示支持。(記者高雲兒／攝影)

除了老人中心，自強社區中心工作人員也介紹了計畫新建的大樓，皇后區第七社區委員會於日前全票通過自強老人中心的特殊許可申請，允許其將凱辛納大道45-29號的停車場土地用途，更改為建築用途；該地將新建一棟有114個單元的可負擔老年公寓樓，甘台寧希望華人社區予以支持，並簽署支持信。

不少華人積極參與，紐約山東同鄉會會長呂成銳說，聽說大樓為了方便華人居民，將保安都換成華人，十分便利；華女馬珮華說，她目前住在傑克森高地(Jackson Heights)的普通公寓樓，但如果住在法拉盛就能更容易地和朋友見面，「藉由家居服務還有醫療設施，老人更可以獨立生活」；另一名女士周鳳萍說，她目前居住的法拉盛市中心太過吵雜，「這裡感覺很安全，而且也很方便」。