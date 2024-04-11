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世報適老健康系統：以4個M保障應得醫療

紐約訊
本期講座由潘欣心醫師主講。(主辦方提供)
本期講座由潘欣心醫師主講。(主辦方提供)

隨著醫療和公共衛生的進步，人們壽命延長，自1900年以來，全球預期壽命已經翻了一倍。隨著年齡的增長，如何保持健康、活力和生活品質，將成為未來關鍵。

世界日報紐約長老會皇后醫院(NYPQ)攜手合作的線上系列健康講座已邁入第四年，為讀者提供專業醫學知識及最新資訊。最新一期的線上講座「適老健康系統和4個M's目標」，已於5日上線，可至世界新聞網(worldjournal.com)活動頻道頁面及YouTube官方頻道免費收看。

本期講座由紐約長老會皇后醫院老年科和舒緩護理醫學科主任、威爾康奈爾醫學院臨床醫學副教授潘欣心醫師擔任主講人，為讀者介紹適老健康系統建立的必要性、老年患者需做的準備工作、老年人心理狀態以及防止老年癡呆等。

適老健康系統(AFHS)是醫療保健改善研究所和John A. Hartford基金會的一項倡議，提倡使用四個M：What Matters(重要事項)、Medication(藥物)、Mentation(心理狀態)、Mobility(活動能力)，確保老年人獲得需要和應得的醫療保健。

健康講座影片可至網址bit.ly/2024nypq04，或掃描二維碼觀賞。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出，即可抽取25元的Amazon電子禮卡。

紐約長老會皇后醫院在多個地點為所有人提供醫療服務及護理。位於新鮮草原第182街的門診中心，為成年患者提供全面的醫療保健服務，包括預防性老年病、糖尿病、心臟病、肥胖症等慢性疾病管理，還有一般醫療護理、營養管理、社會服務、社區衛生工作服務、抽血，等健康服務。

另外也有肺科、胃腸科、腎科、內分泌科、過敏科、皮膚科、傳染病科等醫療護理。如需協助，可致電(718)670-2903預約，更多信息也可聯繫社區健康發展部(718)670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，連續三年發布總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目作深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為數以萬計的觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。(主辦方提供)
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。(主辦方提供)

紐約長老會皇后醫院 疫情 世界日報

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