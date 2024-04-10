花粉季過敏頻發 中華醫館義診有良方

醫館常駐中醫師潘安妮。(記者范航瑜／攝影)

隨著春季到來，花粉季節引發的過敏問題成為了市民關注的焦點。新近開業的中華醫館與中醫藥高校及醫院合作，引入了一套獨特療法以應對過敏問題。日前，醫館的常駐中醫師潘安妮分享了她對於春季花粉過敏的看法與治療建議。

潘安妮指出，春季的花粉過敏症狀包括瘙癢、鼻塞、頻繁打噴嚏和流清水樣涕，有些患者還會出現眼癢、耳癢等症狀，嚴重時可能伴有蕁麻疹和呼吸困難。她觀察到，許多原本不過敏的華人 在移居美國幾年後，開始出現對花粉的敏感反應，這可能與水土環境變化有關。

「基本上所有的花，只要有花粉，就容易引起過敏，」潘安妮說。其中，紫菀、雛菊和各類菊科植物最容易引發過敏。除此以外，樹木和雜草也可能引發過敏。

潘安妮介紹，春季是花粉過敏的高發期，從每年3月開始，花粉過敏期可以一直持續到6月，甚至在夏天還有部分人會對樹木和雜草過敏。目前正值春光明媚時節，很多華人喜歡外出踏青賞花。為了幫助過敏患者減輕症狀，潘安妮建議患者在外出時戴上口罩 ；如果需要與花朵近距離接觸合影，可以在鼻腔中塗抹凡士林或芝麻油以形成黏膜保護層。她還強調，回家後應立即使用淡鹽水清洗鼻腔，並立刻洗澡避免將花粉帶入室內，家中也可使用空氣淨化器等裝置。

對於症狀較嚴重的患者，潘安妮建議採用中醫治療方法，如口服中藥、拔罐和針灸等。潘安妮介紹中華醫館目前採用了獨家的「拔病氣療法」，透過在特定點位拔罐，配合中藥使用，對緩解花粉過敏症狀具有較好的效果。