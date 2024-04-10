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市長投書╱外賣郎加薪是起點 持續提高低收入者薪酬

記者張心╱翻譯
紐約市長亞當斯投書「世界日報」，計畫持續投資增加低收入者薪酬。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯投書「世界日報」，計畫持續投資增加低收入者薪酬。(市長辦公室提供)

雖然紐約市相比疫情期間，經濟已經得到平穩復甦，但這種增長並未惠及所有人，尤其是我們的外賣郎兄弟們，以及成千上萬的工薪階層「打工人」。

就在月前，外賣郎的平均時薪僅有5.39元，這個數字令人難以置信，畢竟在疫情中，正是他們的存在，使我們的城市生活得以正常運轉。市政府和市議會意識到了對他們的不公，於是在2023年6月，宣布紐約市成為全美首個，為第三方平台外賣郎設置最低時薪的城市。

最初，我們的計畫是在去年12月，將外賣郎平均時薪提升到17.96元。但隨著通貨膨脹的加劇，我們意識到這對改善他們的生活不過杯水車薪，於是在本月1日決定，將外賣郎的平均時薪上漲9%至19.56元，還不包括他們辛勤所得的小費收入。

自全新的工資費率生效以來，外賣郎的每周收入已經增加了165%，該群體年收入提升近8億5000萬元。我們看到他們的生活質量不斷上升，將精美的餐點擺上餐桌，有餘力買房並支付房貸，可以在紐約這座偉大的城市安居樂業⋯⋯

此外，為了幫助必須在惡劣天氣中堅持工作的他們，我們還在地鐵站附近新建避雨和休息的場所，提供為他們手機和電單車充電的設備。同時，我們也希望藉此鼓勵外送產業在紐約市繼續發展，因為不僅僅是外賣郎，未來或許還有同城快遞等多種類似工種出現，而政府能做的就是激勵此類創新不斷迭代。

外賣郎只是工薪階層的一小部分，還有許多「打工人」處於低收入群體，需要提升時薪來創造幸福的生活。我計畫持續投資在我們城市最珍貴的資源——民眾身上，為他們爭取公平薪酬，持續打造繁榮紐約。

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