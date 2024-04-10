公校控制權報告 反映家長老師對市長強烈不滿

紐約州教育廳關於紐約市長公校控制權報告9日出爐，直指當前體制給予市長決策權遠超全美其他城市，遭到市長亞當斯反對。(取自亞當斯X)

紐約州教育廳關於紐約市 長公校 控制權報告9日出爐，直指當前體制給予市長決策權遠超全美其他城市，即使加入市教育局政策(Panel for Educational Policy)小組參政，家長和教師的決策權也被極度弱化；州立法者表示，該報告將作為重要依據以評估市長控制權延長資格，遭到市長亞當斯 (Eric Adams)的強烈反對。

由州教育廳出具的名為「紐約市長公校控制權」(Mayoral Control Of New York City Schools)的報告，以281頁的篇幅記述公眾意見收集、分析和建議，包含學生、家長、教師、校長、教育專家等多方意見，以求全面評估自2002年起實施的市長公校控制權。

州教育廳長羅莎(Betty Rosa)表示，該報告是對紐約市和全美其他城市治理模式的「徹底的、完整的、科學的」展示，考慮紐約市五大區舉行的五次聽證會證詞與評論，及市長公校控制權歷史與全美案例。

報告發現，雖然該體制可以提高效率和加速資源分配，但公眾對該制度缺乏制衡和實施透明度感到擔憂。「自2002年推行此政策以來，法律已經對此做出八次修改以解決類似考量。」

調查顯示，家長和教師們普遍認為，「中央集權式」的決策可能導致「一刀切」的局面，而且新舊市長交替，教育政策就可能發生變革，時常缺乏連貫性。雖然在1990年間，該體制在許多大城市廣受歡迎，但包括芝加哥、波士頓、底特律在內的城市，目前已經通過投票發生逆轉。

目前，紐約市是全美城市中，市長對公校控制權最為集聚與強大的。然而，即使不滿此模式，但報告發現，受訪者們對恢復地方學委管理也同樣不看好，認為容易導致管理混亂和腐敗。華人家長、Place NYC共同創辦人朱雅婷對此表示贊同，稱如此一來家長抗議不易，無人願意為政策負責。

州教育廳表示，「紐約市長公校控制權」報告已經被送往州長霍楚(Kathy Hochul)和州立法機構處，預計將作為重要依據以判斷是否在6月30日對市長公校控制權進行延長。州參議員劉醇逸認為，該報告起到了客觀、權威地評估作用，將在決策中扮演重要作用。

亞當斯對此表達強烈不滿，暗示該報告「充滿政治動機」且「對自己有偏見」，「為什麼報告不包含我和市教育局總監班克斯(David Banks)所取得的教育成果？」

報告全文，可參考：https://reurl.cc/K4y7Ag。