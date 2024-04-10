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法拉盛買兇殺人案 槍手庭審

記者顏潔恩／紐約報導
法拉盛買兇殺人案被告余清明被判有罪。(檢方提供)
法拉盛買兇殺人案被告余清明被判有罪。(檢方提供)

法拉盛買兇殺人案去年陪審團審議兩名華裔余清明(Qing Ming Yu，以下均音譯)、張哲(Zhe Zhang)雇兇殺人罪(Murder for hire)、陰謀殺人罪(Conspiracy to murder)成立；被指是槍手、張哲的朋友阿卜魯(Antony Abreu)則另案受審；9日他在紐約東區聯邦法庭開審，檢方傳召多名證人出庭。

阿卜魯的辯護律師在開案陳詞中，直指余清明的外甥尤優才是幕後主謀，強調案發當日收到被害人顧欣(Xin Gu)打車要求的Uber司機里茲萬(Faizan Rizwan)表示，見到頭戴面罩、只露出兩隻眼睛的槍手是名亞裔；他希望陪審團抱持開放的心態，別急於下結論。

當日庭審中，檢方傳召了當時抵達案發現場調查的三名紐約市警和警探、顧欣的同事兼朋友季景文(Jingwen Ji)、以及在別的開發商公司工作，因項目多次與顧欣合作的科倫(Gilad Coren)。

在109分局服務、接到報案後最先抵達現場的警員麥拉畢(Daniel Mirabile)表示，2019年2月12日凌晨2時多，當抵達大滿貫(Grand Slam)卡拉OK廳門口時，他看見倒在街邊的顧欣，頭部中了多槍、腿部也有一顆子彈，對於呼叫聲未有回應，呼吸很微弱；麥拉畢叫來急救車，期間試圖止住顧欣頭部的出血，最終和急救人員將其抬到救護車上，之後的調查工作他沒參與。

季景文透露，剛加入余清明的Amaco房地產裝修公司時，與顧欣同為項目經理，但對方早他一年工作、甚有經驗，若有工作上不會的事會諮詢他，久而久之兩人也變成朋友；顧欣不僅能力出色、專業，對這份工作也很有熱忱，懂得跟同事、客戶、合作夥伴等人培養良好的關係，「客戶都喜歡、信任他，他當時是我們能從同個客戶中一直取得合作項目的原因。」

相反尤優的能力就欠佳，常忘記下重要訂單、缺席會議，屢次要季景文代為工作；一次尤優不在辦公室裡，季景文嘲笑他的銀行帳戶只有400元，尤優知情後感到丟臉，在車內攻擊季景文。另一次在余清明得知季景文一直在工作上幫尤優後，責備尤優的工作態度，尤優後來在辦公室內拿起季景文的午飯丟向他，並揚言要殺死他。

季景文在工作之外與余清明沒有任何接觸，但顧欣卻受到余清明的器重，邀約客戶的場合中也會被叫上；2018年初，由於公司業績下滑，顧欣有自立門戶的打算，於8月便離開Amaco。季景文在一個月後也辭職，以合夥人兼項目經理的身分，加入顧欣的KG管理公司，許多客戶也因此改為與顧欣合作，包括Amaco有史以來最大的項目羅格斯街(Rutgers St.)10號。

案發前幾年，科倫所在的土地開發商公司與Amaco有合作項目，常與顧欣接觸；柯倫表示，顧欣工作能力優秀、注重細節，他在離開Amaco後許多項目的質量下降，於是選擇終止與Amaco的合約，轉與KG管理公司合作。

在交叉盤問中，阿卜魯的辯護律師總結，尤優是個脾氣暴躁、自尊心強、且會不惜用暴力解決問題的人，季景文也承認，直至凶殺當日都不認識阿卜魯，此前未聽聞過他；此案將會繼續審理。

2019年2月12日凌晨，顧欣在法拉盛大滿貫卡拉OK廳門口遭行刑式槍殺，原因是顧欣離開余清明房屋裝修公司後，帶走了原公司的人員和重要業務。憤怒的余清明指使外甥尤優找到張哲，張哲又找到殺手阿卜魯(Antony Abreu)，謀殺顧欣。

顧欣在法拉盛一家卡拉OK門口遭槍殺，圖為兇手。(警方提供)
顧欣在法拉盛一家卡拉OK門口遭槍殺，圖為兇手。(警方提供)
法拉盛買兇殺人案被害者顧欣。(檢方提供)
法拉盛買兇殺人案被害者顧欣。(檢方提供)

法拉盛 亞裔 紐約市

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