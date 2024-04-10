62分局長 劉志強升副督察 華社祝賀
布碌崙(布魯克林)班森賀華社代表9日前往市警62分局，祝賀局長劉志強(Eddie Lau)晉升為副督察(Deputy Inspector)，並感謝他在任期間為社區治安做出的貢獻，劉志強則表示將再接再厲，更好服務社區。
布碌崙華人社區服務中心和其他社區組織的代表，以及各界華裔人士數十人9日中午拿著鮮花，帶著食物、飲料和水果前往62分局，與該分局警員一道，共同祝賀局長劉志強晉升副督察。
華社服務中心負責羅添福說，他接觸過許多屆62分局局長，劉志強給人印象最深的就是他尤其對華裔社區非常友好，只要社區有需求，62分局都會積極響應、傾力而為。
曾在去年被評為南布碌崙「年度警察」，62分局負責社區事務的警探奧古斯塔(Stephen Agosta)說，他從警37年多，有35年半是在62分局度過的，他稱讚劉志強是他遇到的最好的62分局局長。
劉志強表示，他將繼續為轄區提供更好的服務；對於晉升，他說是他職涯的一大成就，也要感謝家人、妻子，以及社區民眾的支持。
參選第17區州參議員的前華裔警察陳學理說，30多年前當他開始當警察時，南布碌崙只有十幾名亞裔警察，華裔警察更少。如今62分局前後出現兩任華裔局長，劉志強又晉升為副督察，開心看到華裔在警界的成就。
州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、州參議員曲怡文和市議員莊文怡的代表、第47州眾議員選區民主黨女性領導人唐鳳巧，警探劉文健的雙親劉偉棠和李秀燕、社區代表伍燕珊、陳剛、羅少領、黃益榮、陳麗娜、以及萬隆超市的代表出席了這次慶祝活動。
上一則
市長投書╱外賣郎加薪是起點 持續提高低收入者薪酬
下一則
FB留言