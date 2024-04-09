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MTA皇后區公車新線路 貝賽居民反對

記者高雲兒／紐約報導
貝賽居民卻對最新公布的公車計畫十分不滿，只因兩輛經過貝爾大道(Bell Boulevard)的公車班次減少。圖為貝爾大道。(記者高雲兒／攝影)
貝賽居民卻對最新公布的公車計畫十分不滿，只因兩輛經過貝爾大道(Bell Boulevard)的公車班次減少。圖為貝爾大道。(記者高雲兒／攝影)

大都會運輸署(MTA)於去年年底宣布，將制定全新的皇后區公車線路，以提高服務質量；然而貝賽居民卻對最新公布的公車計畫十分不滿，只因兩輛經過貝爾大道(Bell Boulevard)的公車班次減少，站點間距離增加，當地社區委員會因此不予支持該計畫，希望MTA做出改進。

圖為公車Q13新計畫，並在每個方向移除6個站點。(取自MTA官網)
圖為公車Q13新計畫，並在每個方向移除6個站點。(取自MTA官網)

根據調查，在日均80萬名乘客的皇后區，公車可靠度(reliability)僅為83%，不少通勤族都對該區公車的速度和服務不滿；MTA在去年表示，將擴展皇后區巴士線路的數量，修改和延長部分常用路線，並增設更多巴士專用車道。最近，新公車重設計畫進入最後階段，當地的皇后區第11社區委員會在最近的會議以19比14的反對票拒絕支持該計畫，主要是對Q13和Q31公車路線的變動表示不滿。

圖為公車Q31新計畫，貝爾大道、47大道和48大道之間將移除84個站點。(取自M...
圖為公車Q31新計畫，貝爾大道、47大道和48大道之間將移除84個站點。(取自MTA官網)

目前，公車Q31在沿灣台(Bay Terrace)和牙買加之間的烏托邦公園大道(Utopia Parkway)運行，但根據新的公車計畫，貝爾大道、47大道和48大道之間將移除84個站點，而且站點間的平均距離將從762呎增加到1224呎；公車Q13仍將沿貝爾大道運行，從Fort Totten開往法拉盛，但將單向移除6個站點，且新計畫下站點間的平均距離將從688呎增加到1146呎，近乎翻倍。

委員會成員藍塞特(Jena Lanzetta)表示，新線路將讓前往貝爾大道消費的消費者十分不便，並希望MTA重新設計；社區委員會同樣對增加的站點距離不滿，認為這對行動不便的人，如老年人和殘疾乘客來說是一種負擔；但MTA表示，通過移除這些使用不足的站點，將讓公車運行加快。

另一位委員會成員表示，新計畫誠然有缺點，但公車Q31的變更將讓民眾快速達到法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)、聖若望大學(St. John's University)和牙買加市中心。

據悉，MTA將在本月和5月期間在皇后區繼續舉辦公開會議，居民可以在這些會議上了解更多關於該項目的信息，與MTA工作人員交談並表達意見。

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