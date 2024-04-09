市府報告:停車許可濫用 市警不作為

市府調查指，市警未能有效處理停車許可遭濫用的問題。(記者劉梓祁／攝影)

停車作為紐約市 民所面臨最困難事項之一，時常引發各方面的爭論和不滿；同時，一份近日公布的市府報告顯示，紐約市警(NYPD)長期未能對擁有市府發放的停車許可證的違規車輛開出罰單，此現象不僅在警局附近更為明顯，且居民對證件濫用的投訴很少導致罰單開出。

根據市調查局(DOI)公布的報告，當前擁有市政府停車許可證的數萬人中，大多數違法停車的人仍能逍遙法外，其中許多人為在職警員。報告指出，在街頭車位稀少且即便短時間停於車庫也會產生高昂費用的紐約市中，未能打擊濫用的停車許可證的行為是「一種侵蝕公眾對市政府信任的腐敗作法」。

市調查局局長斯特勞伯(Jocelyn Strauber)在聲明中表示，停車許可證濫用阻塞了街道和人行道，並為行人和駕駛員創造了潛在的危險環境，因此對持證者的執法失敗向市民營造出了「一種特殊待遇」的觀感。

為此，該報告列舉了11條建議以在未來杜絕此現象，其中包括發放跨部門的統一停車許可證，和進行年度許可證審計以決定是否對其延期或撤銷，以及撤銷五區警局周邊的「自行執法區」(Self-enforcement Zones)。

報告內容指，市警未有針對各分局外的自行執法區設立書面政策或程序，且此區域內對違規停車的執法率「顯著低於區域外」。報告還說，負責進行交通執法的工作人員「被告知不得在此區域內遵照停車規定」，且還因擔心遭到警局的懲處而「不敢開出罰單」。

市調查局表示，通過311熱線就非法停車或許可證濫用問題進行的投訴，最後都將由市警處理。基於截至2022年8月的過往三年數據，調查發現近四分之一違停投訴在20分鐘或更短時間內宣布結案，而警方停止證件濫用調查的比率也高於車輛違停的投訴率。

統計發現，關於許可證濫用的311投訴中，有91%沒有罰單開出。同時，調查局在驗證環節中也發現市警沒有為「任何濫用報告」採取行動。市警則回應指，當局正「審查報告」，並將「認真考慮其所提建議」。