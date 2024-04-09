瑪麗奧籲紐約市 停建酒店式遊民所

國會眾議員瑪麗奧舉行記者會，呼籲廢除相關土地利用法律，停止建設酒店式遊民所。(記者胡聲橋 / 攝影)

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)8日在布碌崙(布魯克林)舉行記者會，與社區人士共同呼籲市議會廢除相關土地利用法律，停止建設酒店式遊民 所。她還呼籲遊民所在選址前要舉行公聽會，並實施最低居住年限要求。

市政府原計畫在班森賀86街2501號建設一個遊民所，為150名遊民提供臨時住所，其中包括有心理健康問題的人。由於這個選址附近有六所學校，還有許多商店和居民區，這個方案遭到了社區居民的強烈反對。

瑪麗奧8日在該選址舉行記者會，呼籲市議會廢除2018年通過的相關土地利用法律，該法允許在沒有納入任何社區意見的情況下將酒店改造成遊民所。根據紐約市 遊民服務局提供的數據，與紐約市簽約的酒店遊民所的日租金 從55元到385元不等，高端的酒店遊民所一個房間的月租金超過1萬1150元。與此相對照，紐約市每月平均房貸為2991元，平均房租為3741元，遊民所非常昂貴。

她表示，酒店遊民所業主現在唯一的目的就是與市政府簽訂利潤豐厚的合同，掠奪納稅人的血汗錢，惡化社區的生活質量，瑪麗奧說，現在問題的焦點不再是幫助個別遊民，為他們提供改變生活的資源，而是利用現行法律的漏洞，從遊民的不幸中牟利，這是最需要關注的。

瑪麗奧稱，遊民所合同欺詐案在全國各地都呈上升趨勢。本月初，紐約市一名承包商承認從價值1200萬元的遊民所合同中挪用資金。去年10月，兩名男子被發現將一家幫助遊民的非營利機構的資金轉移到他們自己的公司，合謀從紐約市騙取了5000多萬元。