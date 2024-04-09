北美洲台灣人醫師協會開年會 展望未來

北美洲台灣人醫師協會(NATMA)紐約新澤西康州分會，在紐約法拉盛舉行2024年年會。(記者高雲兒／攝影)

北美洲台灣人醫師協會(NATMA)紐約新澤西 康州分會，日前在紐約法拉盛 舉行2024年年會，這是該分會自疫情 以來的首次實體會議，吸引了約250名相關行業從業人員參加，共同了解協會的最新動向。法官林凱倫、國會眾議員孟昭文、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章等出席當天晚會。

北美洲台灣人醫師協會由一群定居北美洲的台灣醫師成立，旨在促進醫療、牙科和醫療保健專業人士之間的文化和教育交流，至今已經有40年歷史。該協會致力成為海外台灣醫療產業代表，並匯集北美洲及台灣的台裔醫療專業人員，目前已擁有超過1400名醫療專業人員；協會曾帶領多次短期的醫療和牙科任務，為世界各地成千上萬的弱勢人士提供免費醫療服務、藥物、手術和牙科護理。

約有250名醫療行業人士參加該年會。(記者高雲兒／攝影)

此次年會是紐約新澤西康州分會因疫情中斷六年後的首次會議，會長吳采𤦎表示，年會的主題「展望未來」意在建立與新一代醫療專業學生及未來從業人員的聯繫，強調持續性和相關性在變革的醫療及全球背景下的重要性。倫