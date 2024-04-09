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紐約中國旗袍會「民風韻律」專場歌舞 14日獻演

記者張心／紐約報導
為推廣中國少數民族歌舞，紐約中國旗袍會將於14日下午，於法拉盛舉辦「民風韻律」專場歌舞演出。(記者張心/攝影)
為推廣中國少數民族歌舞，紐約中國旗袍會將於14日下午，於法拉盛舉辦「民風韻律」專場歌舞演出。(記者張心/攝影)

為推廣中國少數民族歌舞，紐約中國旗袍會(New York Chinese Qipao Association lnc)將於14日(周日)下午於法拉盛舉辦「民風韻律」專場歌舞演出，邀請華社居民前往共襄盛舉。

紐約中國旗袍會會長莫卡莉介紹，本次「旗風古韻系列之民風韻律」歌舞表演，主要為了向美國民眾展示中國的少數民族特色，所以演出內容十分豐富，包括少數民族服裝秀、旗袍秀、民族舞、古典舞、獨唱、對唱、魔術、變瞼及戲曲表演等節目，共計約100餘位演職人員，從學生到長者都參與其中。

「本次節目由我們的會員和熱心的社區人士，經過幾個月的精心準備，為紐約民眾獻上的一場中國傳統文化視覺盛宴。」莫卡莉表示，舉辦這次歌舞演出，不僅希望能夠活躍華人社區文化氛圍，也希望給勤奮練習的紐約中國旗袍會會員們登台展示的機會。

「而且我們經常身著少數民族衣服練習時，被美國友人認成韓國人，我們說不是，這是我們中國的民族服飾。所以我們也是希望藉此加強社區各界對中國民族特色的認識。」莫卡莉指出。

「旗風古韻系列4之民風韻律」歌舞表演將於14日下午2時30分，在皇后區法拉盛Holly Ave 143-09號的印度宮劇場舉行；門票免費，但數量有限。說普通話、福州話的民眾，可聯繫(646)287-7369取票；說粵語的民眾，可聯繫(347)283-8185取票。

法拉盛 皇后區 華人

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