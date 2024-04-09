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紐約國際藝術博覽會 台灣跨界創作者王劭文參展

記者許君達／紐約報導
台灣創作者王劭文參加紐約國際藝術博覽會。(記者許君達／攝影)
台灣創作者王劭文參加紐約國際藝術博覽會。(記者許君達／攝影)

2024年紐約國際藝術博覽會(ArtExpo New York)近日在曼哈頓下東城舉辦，來自台灣的跨界創作者王劭文首次參展，帶來了自己的十餘幅畫作。

王劭文此前曾為律師，在美國的法律界打拚超過十年，還曾在楊安澤2021年競選紐約市長時擔任其團隊顧問。選務工作的繁忙與疫情期間身心雙重的壓力，令她的健康狀況出現異樣，「再這樣做下去不行。」於是，王劭文開始重新拾起青少年時代對於藝術的興趣。

2022年，王劭文開始暫停律師工作，專心藝術創作。起初，她從來沒想過自己能專職從事繪畫，但畫著畫著，發現感覺比預想得要好，便繼續創作。在這段期間，她繼續體會藝術的妙處。「作為律師，很多事情都需要保密，因此會有種與外面的世界相隔離的感覺。但創作則不同，不僅可以隨時與別人溝通創意或作品，而且藝術的特性本身也要求創作者多與外界進行溝通。」

王劭文2022年認識了被本屆紐約藝術博覽會授予「傳奇」稱號的黎巴嫩裔畫家薩蒙(Samir Sammoun)，去年她在前往加拿大拜訪薩蒙時，特意帶去了自己的畫作。薩蒙認為她的畫有一種難以被模仿的獨特氣質，並鼓勵她參展。在激勵之下，王劭文本次與薩蒙和另一位流亡加拿大的烏克蘭藝術家尤里科(Yaryna Yuryk)共同參與了本次博覽會。

王劭文帶來的最有代表性的作品是一組抽象風格的女性人物肖像畫，畫的主題以「金包銀」作為開場。她介紹，「金包銀」是一種富有台灣方言特色的表述，既與她的英文名Kimvalrie發音相似，又代表了包括她自己在內的芸芸眾生。

在她的畫中，每個人物的主要區別在於各不相同的眼神，有的充滿疑惑、有的玩世不恭、有的平靜祥和。王劭文介紹，不同人物的不同眼神代表著自己在創作過程中的不同心態，更是對於人與世界的反思。比如，本系列的第一幅作品中，人物穿金戴銀、目光斜視，正反映了一種雖然身處富貴人間，卻對世界有著一種懷疑與警惕。而如果按照時間順序排列這一組人物作品，更能體現出人從迷惘到成熟的整個過程。比如，到了系列的最後，人物的面龐變得柔美秀麗，眼神則在寧靜中略帶一種慈悲。

王劭文的作品詳情可見https://kimvalrie-art.studio/

王劭文與國際公民英雄基金會董事長唐凱仁(Dan Neal)(左二)、藝術家薩蒙(...
王劭文與國際公民英雄基金會董事長唐凱仁(Dan Neal)(左二)、藝術家薩蒙(右一)和紐約華僑文教中心主任:陳永豐(左一)合影。(記者許君達／攝影)

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