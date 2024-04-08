華康會家庭歡樂健康日 紀念英雄警探

華康會「家庭歡樂健康日」活動中的舞蹈節目。(記者胡聲橋／攝影)

華人 健康協會和市議員莊文怡、劉文健警探基金會共同舉辦的「家庭歡樂健康日」活動，於7日在布碌崙 (布魯克林)8大道 華社舉行，吸引眾多華裔民眾和小朋友參與，眾人還在現場紀念了英雄警探劉文健的生日。

「家庭歡樂健康日」活動在布碌崙8大道交66街處的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行。18個節目包括群舞、多人舞，雙人舞以及獨唱和模特秀等。

華康會會長陳麗娜表示，熱烈歡迎各界民眾出席健康日活動。正在參選州眾議會第49選區民主黨選區領袖的謝曉瓊(Joyce Xie)則擔任了此次活動的主持人。

現場還有協辦機構設立的20多個攤位，為民眾提供健康資訊與服務、親子遊戲、面部彩繪，以及幼兒奶粉、新鮮水果等。參選州眾議會第49選區選區領袖的高應達(Tony Ying Ko)，則在現場為民眾派送食物和卡通玩具。

當天也是英雄警探劉文健的生日，今年12月將是劉文健犧牲十周年。劉文健的父母雙親劉偉棠和李秀燕、劉文健的遺孀，劉文健警探基金會創辦人陳佩霞參加了當天的活動。劉文健生前工作過的市警84分局和68分局的警員也到場，提供服務和預防犯罪的資訊。