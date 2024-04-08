3華裔藥店竊禮品卡 當場被逮

新罕布夏州康科德(Concord)警方近期再次逮捕三名涉嫌盜竊禮品卡的華裔。(記者高雲兒／攝影)

新罕布夏州康科德(Concord)警方近期再次逮捕三名涉嫌盜竊禮品卡的華人，其中一人被證實居住在紐約市法拉盛 ，他們在當地一藥店盜竊禮品卡時被當場逮捕，均被控盜竊重罪；此案是當地警方在今年1月初逮捕三名盜竊禮品卡的紐約市華人之後的又一案，他們曾表示，背後可能有一亞裔 犯罪團夥，涉及數百萬元禮品卡詐騙。

根據當地警方，3月25日下午1時左右，康科德警方接到一起禮品卡盜竊案報告，他們迅速前往當地一家Walgreens，並通過監控錄像發現，一名男嫌從一輛紐約車牌的灰色車輛下車，之後前往該店，並從貨架上取走大量禮品卡放進外套，當店員質問時，男嫌拿出幾張100元面額的蘋果禮品卡扔到地上，並逃離商店。

之後，警方在不遠處攔截該男嫌，並確認他是住在紐約法拉盛Horace Hardin)的46歲鄭輝煌(Huihuang Zheng，音譯)，證件也是紐約州的身分證。他被當場逮捕，並被控未經授權的盜竊未遂(attempted theft by unauthorized taking or transfer)重罪。

警方調查後，確定該案涉及數十張禮品卡，它們的「總法定價值」為6000元；警方認為，根據監控錄像，似乎還有其他人和鄭輝煌一起下車，於是他們在附近偵查，發現一名中年亞裔男子一邊拿著手機通話，一邊在人行道來回踱步，還不時朝涉案的Walgreens內張望。

之後，警方跟蹤該男子，發現他正準備進入鄭輝煌之前乘坐的灰色車輛，並發現了車內另一名試圖躲避的女子，這兩人被證實是46歲鄭國興(Guoxin Zheng，音譯)和38歲的華裔鐘方全(Fangqun Zhong，音譯)。

此外，警方看到車內有幾個紙板箱和很多手提袋，附近一家國際快遞優比速(UPS)的員工表示，鄭國興和鐘方全在店內寄出三個密封箱子，這些箱子將被運往加州，且每個箱子的重量超過40磅。一名國土安全部調查局(HSI)的工作人員表示，該灰色車輛是以鄭輝煌的名字在Enterprise租來的，警方目前扣押該車輛，正在等待搜查令。

鄭國興和鐘方全隨後也被逮捕，分別都被控未經授權盜竊1501元以上(theft by unauthorized taking-$1,501-plus)的重罪。