租霸愈來愈多 專家：法律漏洞助長

紐約市的法律專家警告，法律漏洞正在助長更多的租霸。圖為飽受折磨的小房東此前在集會上講述自己的遭遇。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市的法律專家警告說，近年來，城市中的租霸強行占屋現象急劇增加，租霸們變得更加狡猾和經驗豐富。加之房屋法庭案件的堆積和法律上的漏洞，這使得驅逐這些租霸變得更加艱難。

根據紐約郵報報導，地產律師戈德堡(Alan Goldberg)表示，在過去兩年，租霸案件增加了10%至20%，原因主要是無證客危機、疫情 後遊民增加、以及媒體報導。他指出，媒體的關注讓租霸的行為更多曝光，也在一定程度上助長了此種行為。

而近期的一些租霸案件因為愈演愈烈，比如房東 被逮捕甚至被害等，引起了一些立法者的注意，長島共和黨州眾議員布魯門卡拉(Jake Blumencranz)提出反租霸新案，它旨在法律條例中重新定義「租客 」，聲明租客並不包括「租霸」(squatters)，允許警方介入租客租霸案件並進行逮捕，而不必經歷冗長的法院程序。

他說，「我認為任何關注此事的人都會看到這是一個日益增加的問題，一些人，尤其是移民群體正試圖利用我們法律的漏洞傷害守法公民。」他指出，紐約正面臨三重危機，「即生活成本危機、住房危機和城移民危機」。

另一名律師維納斯基(Nativ Winiarsky)表示，房屋法庭案件積壓，導致解決一個租霸案件需要長達兩年的時間，「將之簡單歸咎於疫情是一種膚淺的解釋，主要是由於沒有足夠的資源投入到房屋法院的系統」。