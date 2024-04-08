美國安良工商會 捐款台灣震災

台灣發生大地震後，美國安良工商會為災區捐款。(記者許君達╱攝影)

台灣花蓮本月3日發生大地震 後，在美僑胞積極伸出援手。美國安良工商會7日宣布為台灣地震災區捐款。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章出席捐款記者會，並代表中華民國 政府和災民感謝僑胞義舉。

安良工商會總理陳啟靈表示，本次地震是1999年的「九二一震災」之後規模最大的一次地震，造成了嚴重的損失。雖然在美僑胞沒有與台灣人民共同經歷這場天災，但同為華人 ，亦心靈相通、感同身受。他呼籲全美各地的安良分會及手足積極伸出援手，有錢出錢、有力出力，用愛與善的正能量幫助台灣災區人民度過難關。

李光章表示，安良工商會長期以來一直心繫台灣同胞，在2016年和2018年台灣發生地震災害後，都曾積極募捐，展現了「人溺己溺」的精神。他強調，總會大堂內的牌匾「八表同情」體現了安良急公好義的優良傳統。

李光章還表示，地震發生後，很多僑胞都詢問如何能夠伸出援手。他介紹，台灣衛福部已依法設立了「財團法人賑災基金會」，有意捐款者可聯絡經文處、或查看經文處的官方臉書(Facebook)頁面獲取相關資訊。基金會官方網址https://www.tf4dr.org/，內有詳細的海外匯款方式介紹。

出席記者會的除李光章和陳啟靈外，還包括美國安良工商會元老伍健平、李錦康、秘書長陳炎銘、助理秘書長何兆祥、紐約安良工商總會會長梁沛霖、幫辦江雋嵐以及駐紐約經文處僑務組組長黃麗萱等。