主張「輕懲罪犯」州眾議長希士提選區重罪案增

州眾議長希士提(左二)反對州長霍楚嚴懲罪犯的提議。(取自希士提X)

反對嚴懲罪犯的州眾議長希士提(Carl Heastie)，其管理的紐約州眾議會第49選區，近日遭爆重罪案率急速飆升，包括強姦、搶劫案數量已躍升紐約市 前列。

根據市警局統計，希士提位於布朗士 的選區，重大犯罪(major crimes)數量激增27%。截止3月31日，其選區內共登記了595起重罪案件，比2023年同期的467起有顯著增加。

值得關注的是，七大類別重罪中有五類出現飆升。其中，以強姦案增加最多，從去年同期的4起漲至今年的11起，激增率達175%；重竊案(grand larceny)增加了70%，從148起飆升至251起；重罪攻擊案件(felony assaults)提升18%，由89起增加至105起；汽車重竊案(grand larceny auto)增長約9%，從104起躍升至113起；搶劫案上漲6%，從64起增至68起。

犯罪分子近期猖獗的罪行像在「打臉」希士提的「寬容」。就在上周，他召開記者會反對州長霍楚(Kathy Hochul)擬在新財年增加4500萬元預算，以打擊財物犯罪的相關行為。「我不相信提高刑罰會對罪犯起到威懾作用，我不相信州長的嚴懲能夠改善治安。」希士提表示。

作為2019年機具爭議性的保釋法改革主要倡導者，希士提始終主張取消大多數輕罪和非暴力重罪的現金保釋，為被釋放的慣犯提供了「旋轉門式正義」，被常識派和保守派「戲稱」好像進監獄就和過旋轉門一樣，很快就能出來。

此外，希士提同時在州立法機構重提支持「提高刑事責任年齡法」(Raise the Age Law)，該法案禁止對18歲以下未成年人提起刑事訴訟 ，導致青少年暴力難被究責。

「希士提選區的慣犯從他的法案中受益良多。」前市警、約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授賈卡龍(Joseph Giacalone)說，「苦了那裡的守法居民，整日生活在擔驚受怕中，生活質量下降。」