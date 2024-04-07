公益社區團體分享會 法拉盛住房問題大

社區團體「消除貧困：法拉盛」近日在法拉盛舉辦公共會議，他們指出，根據社區討論會所作的研究報告，住房仍然是法拉盛社區最突出的一大問題之一。(華策會提供)

社區團體「消除貧困：法拉盛 」(Undo Poverty：Flushing)近日在法拉盛舉辦公共會議，分享過去四年取得的進展及成果，他們指出，根據社區討論會所作的研究報告，住房仍然是法拉盛社區最突出的一大問題之一，居民們面臨租金 壓力以及十分有限的經濟適用房源，不變的工資和持續上漲的住房成本，也使得這一問題更為凸顯。

「消除貧困：法拉盛」團體由華人策劃協會(CPC)、亞洲人平等會(AAFE)等六家植根在法拉盛及全市的社區機構組成，並收到全市最大扶貧機構Robin Hood的178萬元資助，他們通過展開宣傳活動、舉辦社區聆聽會議、拍攝紀錄片等，制定並測試法拉盛的脫貧政策，並使人們直視貧困問題。此次在皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦的公共會議，則旨在分享過去四年所取得的進展及成果，並介紹將來的計畫。

該團體表示，他們共舉辦了八場社區討論會，共計有415人參與，並為講述法拉盛移民貧困悲歌的紀錄片「生活成本」(The Cost of Living)舉辦了五次放映活動，共計275人觀看，而根據社區討論會所作的研究報告顯示，住房、食物安全與短缺、社區歸屬、以及就業 技能不夠，為法拉盛社區面臨最大的幾個問題。

居民們反映，租金壓力過重，平價屋的房源也有限，房價上漲的同時工資卻沒漲。而由於失業、低收入、年事高、語言障礙、住房等問題，部分民眾獲得足夠的食物也是個問題。在社區歸屬方面，他們主要的擔憂是社區安全、能與鄰居溝通、以及在購買商品時能夠看得到相關的標籤或標識。另外由於英語水平有限，社區的就業準備技能(Job and career readiness)普遍不足，不是難找到工作，就是工資微薄，難以維持家計。

數據顯示，近年來，儘管華人聚居的法拉盛在高速發展，然而，法拉盛的貧困增長率為全市平均水平的28倍。更多有關法拉盛的貧困報告，請參見「消除貧困：法拉盛」官網https://www.undopovertyflushing.org/。