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皇后區社委會新成員 亞裔占24%

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
皇后區長理查茲宣布2024年度皇后區社區委員會名單，其中亞太裔新申請者占24%，圖為社區委員會月度例會。(本報檔案照)
皇后區長理查茲宣布2024年度皇后區社區委員會名單，其中亞太裔新申請者占24%，圖為社區委員會月度例會。(本報檔案照)

皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)宣布2024年度皇后區社區委員會名單，皇后區14個社區委員會今年任命的355位委員中，有117人首次當選，為歷年最高，其中亞太裔新當選者占24%。

名單顯示，今年共有848位皇后區居民遞交申請，最終，355人通過遴選當選新一任社委會成員，任期兩年，其中117位居民為首次獲選，為歷屆最高。

首次獲選的成員中，有近55%的女性。族裔比率上而言，23.9%為東亞裔、南亞裔及太平洋島民、西語裔及非洲裔的占比，分別為27.4%以及26.5%，共計有近78%的少數族裔當選。

報告還顯示，在新成員之中，有17.9%為移民，24.7%為學齡兒童的家長或監護人，10.3%自我定義為性少數者(LGBTQIA+)，54.7%的年齡在45歲以下，其中最年輕的為19歲，顯示年輕人對成為社區委員的興趣日漸增長。

包括法拉盛、大學點、白石鎮(Whitestone)在內的皇后區第七社委會，亞裔社委的占比顯著，其中包括法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得、法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧、法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴等。包括艾姆赫斯特(Elmhurst)、可樂娜在內的第四社委會，以及包括森林小丘(Forest Hills)以及雷哥公園(Rego Park)的第六社委會，也有相當的亞裔成員。

區長理查茲表示，申請為社區服務，需要奉獻精神和對社區的真正熱愛。對所有355名委員響應公共服務深表感謝。歷史上，各族裔及各個背景的委員代表性曾經不足，這幾年在代表性和多元化方面也取得了巨大進步，「我迫不及待地想看到我們的委員們在未來兩年將展開的工作，並把我們的社區變成更好的生活、工作和娛樂的場所。」

紐約市共有59個社區委員會，由當地社區成員組成，每個社區委員會最多有50名成員，任期兩年，社委們就一系列事務提出不具約束力的諮詢意見，其中包括土地規畫(Zoning)、住房決策、酒類牌照、街道改造、公園翻新等。通常居民有賴於社區委員會將社區需求提請市府注意。

皇后區 亞裔 法拉盛

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