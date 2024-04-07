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台商考察美東市場 貿協提供支援

記者劉梓祁／紐約報導
台商欲拓紐約市場，貿協接見協助推廣。(記者劉梓祁／攝影)
台商欲拓紐約市場，貿協接見協助推廣。(記者劉梓祁／攝影)

隨著台灣潮流和飲食文化在近年風靡全國，經營珍珠奶茶、鹽酥雞和鍋貼等台式美食的店鋪逐漸擴散至各大城市，其中擁有最多華人的紐約市也不例外，令更多企業有意推動自家品牌進入發展；此趨勢下，中華民國對外貿易發展協會駐紐約辦事處，日前接見及協助本年首個到訪台商了解市場。

作為台灣經濟部結合民間工商團體成立的貿易推廣機構，貿協以協助業者拓展對外貿易為目的，在地提供一系列支援及諮詢服務，包括市場分析、規畫建議和連結當地分銷網路等。當日，貿協紐約辦事處接見本年首個到訪台灣企業品元實業(Texture Maker Enterprise Co.)，幫助其認識有意擴張的美東市場。

據品元實業海外行銷團隊介紹，企業總部位於台北淡水區，主要從事食品原料出口貿易，其中尤其食品預拌粉為主，服務對象包括經營烘焙糕點、奶茶飲料或酥炸小食的商家。國際業務總監黃敬熙表示，該公司於2003年成立，目前已有獨立的研發和供應體系，後在2016年進入日本市場、2019年開拓歐洲市場。

黃敬熙說，雖公司早在12年前進入美國市場，但當前客戶主要集中於美西城市，因此有意開拓美東市場，並在貿協邀請下了解概況。此前，品元實業已在2020年與波士頓客戶建立聯繫，但未曾實地考察接觸潛在客戶，如今希望在紐約及周邊地區展開市場調研和客戶開發工作。

目前，品元實業在美合作品牌有近100個，對接約150家門店。國際業務助理經理劉怡姍表示，美國產生收益占海外市場的一半以上，因此願意在東西兩岸的文化、風險和成本均有差異下，在紐約市嘗試擴展。在貿協介紹下，品元實業代表也和紐約台灣商會會長林慶甫會面。

黃敬熙表示，會面後對紐約市場「認知有所改觀」，且未來不排除在紐約或周邊設立辦公倉儲地點。目前，已有分公司設於加州。貿協紐約辦事處主任蔡秀珍指，紐約市場頗有潛力，不僅各國遊客和年輕群體齊聚，且交通便利、文化多元。她還說，未來將繼續為台商提供客製化服務，針對其特別要求進行專業諮詢和支援。

紐約市 中華民國 加州

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