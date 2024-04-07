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市長投書／市府上萬職缺 鼓勵少數族裔踴躍申請

記者張心／翻譯
紐約市長亞當斯投書「世界日報」，盼少數族裔、新移民、偏遠社區居民實現高薪就業。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯投書「世界日報」，盼少數族裔、新移民、偏遠社區居民實現高薪就業。(市長辦公室提供)

從我上任的第一天起，本屆市府就有一個明確的願景：保護公共治安的同時，重建我們的經濟，將紐約市打造為更宜居的城市。然而，雖然我們逐漸從疫情中恢復，私營企業丟失的職位也已經彌補，但這種經濟復甦並沒有平等地惠及所有人，尤其是有色人種和移民社區。

根據市府的最新統計，紐約市的非洲裔、西語裔失業率仍居高不下。我們不能對這一現象坐視不管，所以開始想辦法如何精準扶助低收入和新移民群體，確保紐約市能夠變為適宜工薪階層「打工人」之城。

從上周開始，我們啟動了「紐約市就業」(Jobs NYC)計畫，以期為高失業率移民社區提供多渠道再就業服務。這是一種全新的政策嘗試，旨在為長期被忽視的社區帶來就業和職業培訓機會，令他們也有可能應聘私營機構、政府、非營利組織的高薪職位。

為此，我們將招聘說明會直接「搬到」他們家門口，每個月在五大區各區至少召開一次，同時也啟動全新的Jobs.nyc.gov人才門戶網站，提供市長辦公室人才與勞工發展(Mayor's Office of Talent and Workforce Development)開發的免費資源，為求職者對接就業崗位、免費職業輔導和職業技能培訓。

說實在的，我們目前有成千上萬的市府職位空缺，從公校的安保到技術專員，無不需要有志者前來應徵。但歷史的障礙阻止了低收入、新移民、偏遠社區居民的前進腳步。為此，我們決定改革市府部分崗位招聘要求，取消了對本科學位的硬性要求，就是希望少數族裔社區居民能夠有機會，通過成為公務員、努力工作、養家糊口來實現自己的「美國夢」。

就業 紐約市 移民

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