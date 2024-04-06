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華商會捐款東西國際學校 支持雙語教學

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛華人(工商)促進會日前向法拉盛東西國際學校捐贈1500元，以支持該校的中文語言教學和相關傳統文化活動。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛華人(工商)促進會日前向法拉盛東西國際學校捐贈1500元，以支持該校的中文語言教學和相關傳統文化活動。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛華人(工商)促進會日前向法拉盛東西國際學校(East-West School of International Studies)捐贈1500元，以支持該校的中文語言教學和相關傳統文化活動；校方表示感謝，並稱將舉辦更多活動宣傳中華文化，吸引到所有族裔的學生。

捐贈儀式在東西國際學校的禮堂舉辦，華商會首席顧問杜彼得說，東西國際學校對法拉盛社區意義重大，不但因為他們宣傳中英雙語教學，而且也能透過文化交流，促進其他族裔對華裔的了解，減少仇恨犯罪，「我是在美國的亞裔，我把愛心獻給你，好過於我整天和你講，『你不要恨我』，力道上可能更強。」

高中部副校長班茨(David Bantz)表示，透過這次合作，將為想要了解中華傳...
高中部副校長班茨(David Bantz)表示，透過這次合作，將為想要了解中華傳統文化的學生開展更多活動。(記者高雲兒／攝影)

該校初中部和高中部副校長感謝華商會的捐贈，高中部副校長班茨(David Bantz)表示，透過這次合作，將為想要了解中華傳統文化的學生開展更多活動，「學校學中文的既有華裔學生，因為他們想要更多地了解父母的文化遺產，當然也包括非華裔和非亞裔學生，對於隨處可見的中國文化，他們也想知道到底是怎麼一回事，是否可以成為一份子。」

華商會首席顧問杜彼得說，東西國際學校對法拉盛社區意義重大。(記者高雲兒／攝影)
華商會首席顧問杜彼得說，東西國際學校對法拉盛社區意義重大。(記者高雲兒／攝影)

中文老師林雪表示，這筆捐款主要將會用於中華文化俱樂部(Chinese Culture Club)的各類活動，「我們多年前曾有該俱樂部，但在去年重啟，並定期舉辦活動，比如新年學習剪紙和做燈籠活動等」；她補充，該俱樂部能夠增加華人學生在美國的歸屬感，而對於非華裔和亞裔學生，則能引起他們的興趣，「我們希望整個社區都能夠了解中華傳統文化」。

高中部副校長班茨(David Bantz)表示，透過這次合作，將為想要了解中華傳...
高中部副校長班茨(David Bantz)表示，透過這次合作，將為想要了解中華傳統文化的學生開展更多活動。(記者高雲兒／攝影)

據悉，法拉盛東西國際學校總計有700多名學生，其中華裔學生占75%，中文教學有著重要地位，它在該校的八年級課程中為必修，高中則和韓語以及日語並列為選修，目前300多名高中生中，有三分之一選修中文。

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