遊民所悄然開建 華社逼停施工

86街收容所建案傳出施工，引發華人民眾趕到現場了解情況，最終成功阻止施工。(讀者提供)

市府計畫在布碌崙 (布魯克林)班森賀86街建遊民 收容所，引發當地民選官員、華社居民的強烈反對，尚與市府協商中；然而，5日早晨該址出現挖土機並傳來施工聲音，市議員莊文怡以及上百名華裔 民眾趕到現場阻止，在他們的施壓下，施工人員只好將挖出的洞口重新填補回。議員也呼籲民眾若發現任何風吹草動，應隨即通知。

該收容所地址設在86街交25大道拐角處，預計收納150名患有精神疾病、濫用藥物的男性遊民；自消息曝光以來，華裔民眾在當地民選官員的號召下，已多次參與了抗議活動，不久前莊文怡也將收集到的5萬份連署簽名呈給市府，望能收回成命。

雙方還在協商的當前，一名華裔民眾卻在5日早晨8時左右，發現工地裡出現一部挖土機，同時傳來動工的聲音，第一時間通知社區；莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長賀立寧、以及上百名以華裔為主的民眾趕到現場，了解情況。

莊文怡表示，當下有三人在施工現場工作，趕到時已挖出了一個大洞；她也立即撥電給市府的聯絡人，當場證實建案的開發商Tejpal Sandhu of 86th Street NY LLC還未持有市府批准的施工文件，按理說不能動工，就算是進行地基釺探也不行。在眾人的起哄下，施工團隊最終暫停了工作，並將大洞重新填補回，然而在眾人的見證下離開現場。