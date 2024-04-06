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遊民所悄然開建 華社逼停施工

記者顏潔恩／紐約報導
86街收容所建案傳出施工，引發華人民眾趕到現場了解情況，最終成功阻止施工。(讀者提供)
86街收容所建案傳出施工，引發華人民眾趕到現場了解情況，最終成功阻止施工。(讀者提供)

市府計畫在布碌崙(布魯克林)班森賀86街建遊民收容所，引發當地民選官員、華社居民的強烈反對，尚與市府協商中；然而，5日早晨該址出現挖土機並傳來施工聲音，市議員莊文怡以及上百名華裔民眾趕到現場阻止，在他們的施壓下，施工人員只好將挖出的洞口重新填補回。議員也呼籲民眾若發現任何風吹草動，應隨即通知。

該收容所地址設在86街交25大道拐角處，預計收納150名患有精神疾病、濫用藥物的男性遊民；自消息曝光以來，華裔民眾在當地民選官員的號召下，已多次參與了抗議活動，不久前莊文怡也將收集到的5萬份連署簽名呈給市府，望能收回成命。

雙方還在協商的當前，一名華裔民眾卻在5日早晨8時左右，發現工地裡出現一部挖土機，同時傳來動工的聲音，第一時間通知社區；莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長賀立寧、以及上百名以華裔為主的民眾趕到現場，了解情況。

莊文怡表示，當下有三人在施工現場工作，趕到時已挖出了一個大洞；她也立即撥電給市府的聯絡人，當場證實建案的開發商Tejpal Sandhu of 86th Street NY LLC還未持有市府批准的施工文件，按理說不能動工，就算是進行地基釺探也不行。在眾人的起哄下，施工團隊最終暫停了工作，並將大洞重新填補回，然而在眾人的見證下離開現場。

莊文怡說，社區已對該建案表達了強烈的抗議，這種暗地裡操作的行為，絕不會容忍，也讚賞民眾自動告發的精神；她呼籲民眾繼續密切關注工地的動向，發現任何動靜要立即通報，可撥電至其辦公室(718)-307 7151、或寇頓辦公室(718)-236 1598。

施工人員在現場挖出了大洞。(讀者提供)
施工人員在現場挖出了大洞。(讀者提供)

華裔 遊民 布碌崙

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