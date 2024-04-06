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法拉盛可負擔公寓 14套住房單元開放抽籤申請

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
皇后區法拉盛一棟七層混合建築，其中的14套住房單元，現已開始接受可負擔住房的抽籤申請。(取自市住房聯繫計畫)
皇后區法拉盛一棟七層混合建築，其中的14套住房單元，現已開始接受可負擔住房的抽籤申請。(取自市住房聯繫計畫)

紐約市住房聯繫計畫(NYC Housing Connect)宣布，皇后區法拉盛一棟七層混合建築，其中的14套住房單元，現已開始接受可負擔住房的抽籤申請，申請截止日為本月18日(周四)。

據悉，這一棟七層建築位於法拉盛友聯街(Union St.)35-10號，由A&T Engineering設計、Wy Holding開發，共有45套住房，其中14套住房現已接受抽籤申請，凡收入為地區收入中位數130%、收入範圍在7萬3715元至19萬8250元的家庭皆可申請。

14套可負擔住房抽籤中，三套為統艙(Studio)，月租2150元，供收入在7萬3715元至14萬6900元的家庭申請，四套為一臥室房，月租2250元，供收入在7萬7143元至16萬5230元的家庭申請，七套為二臥室房，月租2600元，供收入在8萬9143元至19萬8250元的家庭申請。

這棟公寓的便利設施包括帶電動車充電站的停車場、單車儲櫃、娛樂室、健身房、電梯、包裹儲物櫃以及包括屋頂露台在內的戶外露台。 住宅配有洗衣機、烘乾機、空調、露台或陽台、對講機、名牌廚房用具、廚房檯面和飾面等。更多信息，請登錄housingconnect.nyc.gov/查詢。

法拉盛 紐約市 皇后區

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