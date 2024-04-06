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紐時2024紐約百佳餐廳出爐 多家中餐上榜

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
2024年度紐約市百佳餐廳，多家中餐館上榜，圖為排名第15的浙里。(取自浙里官網)
2024年度紐約市百佳餐廳，多家中餐館上榜，圖為排名第15的浙里。(取自浙里官網)

紐約時報知名美食評論家威爾斯(Pete Wells)依例，在近日發布2024年度紐約市百佳餐廳，在曼哈頓華埠、布碌崙8大道及皇后區法拉盛的多家中餐館上榜，在曼哈頓及法拉盛擁有兩家分店的中餐廳浙里(Cheli)排名最高，列總榜第15位，前十名榜單中，兩家高端日韓餐廳Atomix及Yoshino，分別位列第四及第九。

威爾斯表示，本年度的百佳餐廳中，有22家為新上榜的餐廳，在過去一年，除了一家餐廳及皇后區夜市(Queens Night Market)今年還未開幕，他都有去親自品嚐。他說，紐約是座大城市，而這些餐廳能夠代表它所在的街區及它的顧客群體，「這個榜單也是一趟美食之旅，如果你展開這一次旅行，你將看到全市五大區各種各樣的烹飪風格及服務體驗」。

此次的百佳餐廳中，也有多家中餐館上榜，其中包括去年就在榜單主打江南美食的「浙里」、排名第36有兩家分店的川菜館「川山甲」、排名第59的華埠港式餐廳「利口福」(Great N.Y. Noodletown)、排名第68的法拉盛火鍋店「重慶老灶」，以及今年首次在榜單上、排名第72的8大道的「海南雞記」(Hainan Chicken House)、排名第84的華埠客家菜館「客棧」(Hakka Cuisine)。匯集各國美食及多家中餐、且食物售賣價格親民的「皇后區夜市」，則排名第23。

威爾斯說，浙里的烹調細緻入微，它沒有使用灼熱的辣椒或其他強力調味料，而是通過紹興酒等使得食物產生了更微妙的口感，例如秋菊花雕醉蟹以及玉帶絲瓜。川山甲最招牌也是最出鏡的一道菜「晾衣白肉」，是把切成薄片的五花肉和黃瓜薄片掛在竹架子上，再用筷子捲起來沾上生蒜醬料，這道菜說明了這家餐廳的創造力，也使它有別於其他的川菜館。

排名前十的餐廳，則依次為位於上西區主打美式及加勒比菜餚的Tatiana、提供時令品嚐菜單布碌崙(布魯克林)布什維克(Bushwick)的Blanca、曼哈頓中城米其林三星法餐Le Bernardin、米其林二星韓餐Atomix、號稱是曼島排隊最長的義大利餐館Via Carota、南布朗士波多黎各餐廳Lechonera La Piraña、美國唯一的印度米其林餐廳Semma、爆紅的東村素食漢堡新店Superiority Burger、號稱紐約日料天花板的Yoshino、以及曼哈頓下城的義大利餐廳Torrisi。

曼哈頓 華埠 法拉盛

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