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品嘗全球平價美食 皇后區夜市「搶先場」連續2周六舉行

記者范航瑜／紐約報導
今年是福州美食攤位「Muahchee Alley」第二次參加該活動。(記者范航瑜／攝影)
今年是福州美食攤位「Muahchee Alley」第二次參加該活動。(記者范航瑜／攝影)

第九屆皇后區夜市「搶先場」將於13日(周六)和20日(周六)在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)紐約科學館外舉行。本屆皇后區夜市所售食品仍將保持六元的價格上限，開放時間也將提前一個小時到下午4時開放，直到晚上12時。

皇后區夜市創辦人王榮光 (John Wang) 將皇后區夜市形容為「一封獻給紐約...
皇后區夜市創辦人王榮光 (John Wang) 將皇后區夜市形容為「一封獻給紐約市的情書。」(記者范航瑜／攝影)

在日前舉行的發布會，皇后區夜市邀請到了多家美食攤位，展現了來自中國、日本、馬來西亞、印度和墨西哥等地的特色風味。這些豐富多樣的美食僅僅是皇后區夜市的一小部分。皇后區夜市創辦人王榮光 (John Wang) 表示：「紐約市活力四射，有著如此豐富獨特的多樣性。我們想通過美食來慶祝和體現這一點。」他將皇后區夜市形容為「一封獻給紐約市的情書。」

但同時王榮光也表示，紐約市飛漲的生活成本也給市民帶來了頗高的壓力。他希望堅持低價戰略，讓更多人品嘗到來自全球的平價美食。「我非常感謝公民銀行以及皇后區所有小型企業的支持，我們說到做到，再次實現了我們的低價目標，」王榮光說。

今年，Muahchee Alley還推出了海蠣餅等新產品。(記者范航瑜／攝影)
今年，Muahchee Alley還推出了海蠣餅等新產品。(記者范航瑜／攝影)

今年是福州美食攤位「Muahchee Alley」第二次參加該活動。去年，Muahchee Alley推出的福州麻餈大受歡迎，每天供不應求。今年，Muahchee Alley還推出了海蠣餅等新產品。老闆陳女士表示，Muahchee Alley每個周六都會在皇后區夜市營業，「我想把福州小吃推廣到全球，讓更多人來享受福州的美味」。

皇后區夜市在過去八年中呈現了來自95個國家的美食，接待了近300萬名遊客，幫助在紐約創辦了近400家全新企業。

兩場「搶先場」活動的限量門票價格為五元，12歲以下兒童免費。門票淨收入的至少20%將捐贈給慈善機構。去年，皇后區夜市給三個非營利組織捐贈了超過3萬元：Queens Rising、法拉盛草原可樂娜公園聯盟，以及聯合國難民署。更多資訊可於官方網站queensnightmarket.com查閱。

皇后區 紐約市 法拉盛

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