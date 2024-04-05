霍楚挺馬拉松使用維拉札諾大橋 要求MTA退讓

MTA此前要求紐約路跑協會支付75萬元大橋使用費，遭到州長霍楚叫停。(取自NYRR)

州長霍楚(Kathy Hochul)4日否決了大都會運輸署(MTA )試圖從紐約市馬拉松 收取75萬元過路費的要求。霍楚在聲明中要求MTA「停止這場鬧劇」，讓今年的馬拉松照常進行。

霍楚在一份聲明中表示：「馬拉松是紐約市堅忍不拔的毅力的象徵，每年秋天的比賽都將五個行政內的眾多社區連結起來。」

儘管MTA表示自己為馬拉松付出的成本過高，但有分析顯示，馬拉松實際上每年為MTA帶來了110萬元的額外收入。賽事當天乘車人數曾創下紀錄，遠遠超過了MTA聲稱因過路費而損失的75萬元。

批評者抨擊MTA此舉是急於撈錢，其中包括史泰登島區長佛塞拉(Vito Fossella)。在2022年，MTA因逃票和逃過路費損失達6億9000萬元，其中僅大橋和隧道的過路費損失就達4600萬元。

前州長柏德基(George Pataki)也表達了反對意見。他4日表示：「MTA的要求是對紐約的又一打擊。紐約馬拉松讓紐約市世界矚目，向世界展示自己的光彩。MTA想從這場賽事中獲利的想法是不可理喻的。」

MTA最初表示，如果馬拉松組織者紐約路跑協會(NYRR)拒絕支付費用，參賽者屆時只能使用維拉札諾大橋較暗的下層甲板參加比賽。然而MTA在最近幾周有所退讓，表示紐約路跑協會可以選擇使用大橋的上層或下層，但不能同時使用兩者。

儘管反對聲占多數，也有一些MTA的支持者認為，紐約路跑協會應當將成本轉嫁給跑者，並且費用也不會太高。「紐約路跑協會只需要在315元的報名中增加15元，就可以支付這75萬了，」交通維權機構乘客聯盟(Riders Alliance)在社交平台X上發文表示，表示這筆費用漲幅不到5%。