黃敏儀將辦乳腺癌篩查 有翻譯服務

市議員黃敏儀聯合社區醫療機構舉辦免費乳癌篩查。 (記者高雲兒／攝影)

為提高亞裔 女性的乳房健康意識，市議員黃敏儀3日宣布，將聯合美國義大利癌症 基金會(American-Italian Cancer Foundation)和華人癌症關懷與支持組織(ChineseShare)，本月將舉辦免費乳房檢查巴士活動，給無保險 和低收入的中老年女性提供免費乳腺癌篩查，現場將提供翻譯服務。

根據醫學報告，癌症是美國亞裔女性死亡主因之一，乳腺癌是最常見的癌症，若及早發現，治癒率高達90%。黃敏儀稱，許多亞裔女性常忽略乳房健康，「只在健康問題出現時才尋求醫療治療」，感到不適時為時已晚，所以希望藉此活動助無保險女性篩查，同時免除大醫院的長久等待。

非營利機構華人癌症關懷與支持到時將在現場提供翻譯服務，負責人鐘詠儀說，華人女性和其他族裔相比，在乳房篩查方面意識薄弱，一旦檢查出來常常就是晚期，因此正在積極向亞裔女性宣傳該方面的檢查意識。

市議員黃敏儀聯合社區醫療機構舉辦免費乳癌篩查。 (記者高雲兒／攝影)

本次篩查流程包括填寫信息，臨床檢查和X光檢查，耗時約30分鐘。參加資格為：40至79歲有醫保女性，或50至79歲無醫保者；目前住在紐約市；過去12個月內沒有做過乳房X光檢查，40至50歲無保險女性也可前來，但名額有限。如果檢查正常，將在七到十天以郵件收到結果，如有異常，將有電話通知，並指導下一步檢查。

患者需攜帶有照片的身分證件，如有保險，需攜帶保險卡，另外建議攜帶的有病歷和主治醫生卡片。建議勿穿連身衣，避免在乳房、腋下或胸部使用任何油、粉、除臭劑或香水。

乳房檢查巴士將於4月17日(周三)上午9時至下午5分停靠在林登坊(Linden Pl)34-45號的停車場，患者需提前撥打電話(718)888-8747預約。